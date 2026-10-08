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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मनाया जाएगा चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस, पिता की पुण्यतिथि पर फैसला

यूपी में मनाया जाएगा चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस, पिता की पुण्यतिथि पर फैसला

चिराग पासवान ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. अब यूपी में उनके पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिससे साफ है कि उनकी नजर 2027 पर है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 08 Oct 2026 09:19 AM (IST)
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लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं. 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने पार्टी की तैयारियां भी शुरू कर दी है. शायद यही कारण है कि यूपी में उनके पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जा रही है. इससे पहले उनकी जयंती भी मनाई गई थी.

खबरें हैं कि पार्टी आने वाले दिनों में यहां पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा. खास बात ये है कि अपने पिता और LJP के संस्थापक पद्म भूषण स्व. रामविलास पासवान की छठी पुण्यतिथि के बाद वो विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रुपरेखा भी तैयार करेंगे.

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लखनऊ में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि

लखनऊ के दयाल बाग के एन इको रिसॉर्ट में श्रद्धांजलि सभा आज 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे से आयोजित किया जा रहा है. इसकी जानकारी चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है. अपने पिता को याद करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता इतनी जल्दी चले जाएंगे उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज उनकी छठी पुण्यतिथि है.  

चिराग ने बताया कि पार्टी के लोगों की मांग पर और उत्तर प्रदेश कैडर की मांग पर यूपी में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही. इससे पहले जयंती भी मनाई गई थी. आने वाले दिनों में पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाये जाने की संभावना है. 

यूपी में श्रद्धांजलि सभा क्यों?

गौर करें तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है इसलिए यहां LJP की सक्रियता अधिक देखने को मिल रही है. चिराग ने बताया कि उत्तर प्रदेश से रामविलास पासवान को बेहद ज्यादा लगाव था और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए काम कर रही है और संगठन के लोगों की भारी मांग पर यह कार्यक्रम यूपी में आयोजित किया जा रहा है.

चिराग ने बताया कि उनके पिता के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों में उनके संबंध थे, इसलिए सभी को आज आमंत्रित किया गया है. ऐसा लगता है जैसे चिराग पुण्यतिथि के कार्यक्रम के जरिए यूपी में राजनीतिक और सांगठनिक रूपरेखा को और मजबूत करने जा रहे हैं. 

403 सीटों के लिए LJP की तैयारी

2027 चुनाव को लेकर चल रही तैयारी पर उन्होंने कहा कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं. अभी संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम चुनाव लड़ेंगे. चिराग ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अभी कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगले 1 से 2 महीना में गठबंधन पर हमारी बातचीत होगी, बाकी हमारी तैयारी सभी 403 सीटों पर है. मौजूदा गठबंधन में सीट न मिलने पर इंडिया ब्लॉक की तरफ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उनकी बातचीत होने बची है इसलिए अभी इसपर कुछ नहीं कह सकते हैं.

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Published at : 08 Oct 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan UP NEWS
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