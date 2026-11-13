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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM धामी से मिले हरभजन सिंह, उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास पर चर्चा

CM धामी से मिले हरभजन सिंह, उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास पर चर्चा

भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उत्तराखंड में सीएम धामी से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 13 Nov 2026 06:45 PM (IST)
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने हरभजन सिंह का स्वागत करते हुए भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और शानदार उपलब्धियों की सराहना की. 

उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री और हरभजन सिंह के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई.

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सीएम धामी ने शेयर की मुलाकात की तस्वीर

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की. सीएम ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "शासकीय आवास पर राज्यसभा सांसद पूर्व भारतीय क्रिकेटर अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशेष पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह ने भेंट की. भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की."

हरभजन सिंह ने जताया सीएम धामी का आभार

इस मुलाकात के दौरान हरभजन सिंह ने सीएम धामी का आभार जताया. उन्होंने लिखा, "आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात करने का अवसर मिला. इस दौरान उत्तराखंड में खेलों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने, प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें बेहतर अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई." 

हरभजन ने आगे बताया, "मुख्यमंत्री धामी से मिलकर और खेलों के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा करके बेहद अच्छा लगा. मुख्यमंत्री धामी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. खेल जगत या किसी भी अन्य क्षेत्र में उत्तराखंड और देश के विकास में मैं अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर हूं. विकसित भारत के विजन की दिशा में योगदान देकर मुझे बहुत खुशी होगी."

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Published at : 13 Nov 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
HARBHAJAN SINGH UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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