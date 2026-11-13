उत्तराखंड: विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख रुपये की राशि, CM धामी ने दी मंजूरी

उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए कुल 78.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें जनपद पौड़ी की एक नर्सरी के लिए 14.53 लाख और जनपद देहरादून की 09 नर्सरियों के लिए 63.97 लाख रुपये की धनराशि शामिल है.

मुख्यमंत्री की ओर से जनपद देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत जौनसार-बावर सुद्धोवाला देहरादून में जनमिलन केंद्र या भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 40 लाख रुपये, डोईवाला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अठूरवाला टिहरी विस्थापित क्षेत्र में घंटाघर निर्माण के लिए 96.79 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. प्रथम किश्त में 58.07 लाख की राशि दी जाएगी.

विकास कार्यों के लिए CM ने करोड़ों रुपये की दी स्वीकृति

इसके साथ ही ग्राम माजरी ग्रांट में वैश्वनी मंदिर पुल के पास लालतप्पड़ से गोरखा बस्ती सागर आदि के घरों तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क निर्माण किये जाने हेतु 1.37 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है. इसके लिए पहली किश्त में 81.97 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ के लिए भी लाखों रुपये की राशि

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत शिव मंदिर, अंजनिया के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा एवं चारदीवारी निर्माण के लिए 10 लाख रुपये, जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत भूमिया मंदिर गैंठन से कालसिन मंदिर और खूनी गांव तक सड़क निर्माण (प्रथम चरण) किये जाने के लिए 92.32 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.

पहली किश्त में 55.39 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जनपद चम्पावत के चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत पचनई में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण किये जाने के लिए 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

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