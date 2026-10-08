ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइंडिया गठबंधन के लंच में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव, बोले- 'अभी तो...'

इंडिया गठबंधन के लंच में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव, बोले- 'अभी तो...'

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को इंडिया गठबंधन के लंच में शामिल नहीं होने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टी और डिनर डिप्लोमेसी भी सुनने को मिल सकती है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 08 Oct 2026 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए आयोजित लंच को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक लंच समझने की जरूरत नहीं है. अभी तो आने वाले समय में डिनर डिप्लोमेसी और टी डिप्लोमेसी भी सुनने को मिल सकती है. हम सब लोग बैठकर समोसा खा रहे हों, ये भी सुनाई देगा.वहीं, अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दिन में तारे दिखते हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80-20 वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब PDA की बात सुनकर दिन में तारे नजर आ रहे हैं. इसलिए वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, क्योंकि PDA ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए हैं. PDA के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी बोला- ‘तेरी भतीजी को मैंने गोली मार दी’
झांसी में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी बोला- ‘तेरी भतीजी को मैंने गोली मार दी’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से सुबह-शाम ठंडक बढ़ी, आज भी लखनऊ समेत 42 जिलों में अलर्ट
यूपी में बारिश से सुबह-शाम ठंडक बढ़ी, आज भी लखनऊ समेत 42 जिलों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री के घर को घेरा, बोले- 'चुनाव में...'
लखनऊ: सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री के घर को घेरा, बोले- 'चुनाव में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को नहीं भूले PM मोदी! सम्मान पाकर भावुक हुईं पत्नी
जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को नहीं भूले PM मोदी! सम्मान पाकर भावुक हुईं पत्नी

सीएम योगी के बयान पर पलटवार

अखिलेश ने कहा कि धमकी को कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता. अखिलेश ने आगमी 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हारने की अपील करते हुए कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक भारत विकसित नहीं बनेगा. बीजेपी हटेगी तभी विकसित भारत बनेगा और हिंदुस्तानियत बचेगी. 

लखनऊ में जलभराव को लेकर घेरा

अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोमती किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति आने पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के लोग जानबूझकर पानी ला रहे हैं, ताकि शहर में जो भी अच्छी चीज बनी है, वह डूब जाए. सरकार को पता होता है कि बैराज कहां है, कब खोलना है और बैराज से पानी कब निकालना है. इसके बावजूद लखनऊ में जलभराव की स्थिति पैदा हुई. उन्होंने इसे सरकार का फेलियर बताया. 

बता दें कि दिल्ली में बुधवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच पर बुलाया गया था लेकिन, इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा से कोई सांसद शामिल नहीं हुआ था. जिसके बाद उनकी नाराजगी को लेकर खबरें सुर्खियों में चलने लगी थी हालांकि बाद में काँग्रेस पार्टी की ओर से भी स्पष्टीकरण आया कि आपस में कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है. लेकिन, गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है. 

लखनऊ: सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री के घर को घेरा, बोले- 'चुनाव में...'

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी बोला- ‘तेरी भतीजी को मैंने गोली मार दी’
झांसी में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी बोला- ‘तेरी भतीजी को मैंने गोली मार दी’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से सुबह-शाम ठंडक बढ़ी, आज भी लखनऊ समेत 42 जिलों में अलर्ट
यूपी में बारिश से सुबह-शाम ठंडक बढ़ी, आज भी लखनऊ समेत 42 जिलों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री के घर को घेरा, बोले- 'चुनाव में...'
लखनऊ: सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री के घर को घेरा, बोले- 'चुनाव में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को नहीं भूले PM मोदी! सम्मान पाकर भावुक हुईं पत्नी
जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को नहीं भूले PM मोदी! सम्मान पाकर भावुक हुईं पत्नी
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 जिंदा वोटर्स के नाम हटाने के लिए जमा किया फॉर्म 7, बीजेपी के BLA के खिलाफ केस
30 जिंदा वोटर्स के नाम हटाने के लिए जमा किया फॉर्म 7, बीजेपी के BLA के खिलाफ केस
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन,सरकार ने मांग लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन,सरकार ने मांग लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
बॉलीवुड
अमिताभ-गोविंदा का उड़ाया था मजाक, सलमान को लगाई फटकार, किस्से राजकुमार के
राजकुमार: अमिताभ-गोविंदा का उड़ाया था मजाक, सलमान को लगाई फटकार
क्रिकेट
भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट में 14 विकेट लेकर रचा इतिहास, बन गया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट में 14 विकेट लेकर रचा इतिहास, बन गया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से सुबह-शाम ठंडक बढ़ी, आज भी लखनऊ समेत 42 जिलों में अलर्ट
यूपी में बारिश से सुबह-शाम ठंडक बढ़ी, आज भी लखनऊ समेत 42 जिलों में अलर्ट
जनरल नॉलेज
कप्तानी छोड़ने से कितनी घटेगी हरमनप्रीत की कमाई? जानें एक-एक डिटेल
कप्तानी छोड़ने से कितनी घटेगी हरमनप्रीत की कमाई? जानें एक-एक डिटेल
टेक्नोलॉजी
मोबाइल नंबर बदलने के लिए बैंक जाना जरूरी है? जानें ऑनलाइन तरीका
मोबाइल नंबर बदलने के लिए बैंक जाना जरूरी है? जानें ऑनलाइन तरीका
ट्रेंडिंग
चलती कार पर हाथी ने रख दिया पैर, वीडियो देख बढ़ जाएगी धड़कनें
चलती कार पर हाथी ने रख दिया पैर, वीडियो देख बढ़ जाएगी धड़कनें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget