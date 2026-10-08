'मुस्लिम वोटों से BJP समर्थक को राज्यसभा...', AIMIM नेता का अखिलेश पर हमला

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार धनराज नथवानी ने पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बधाई दी, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. AIMIM नेता ने कहा कि क्या सपा मुखिया मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी समर्थित लोगों को राज्यसभा भेज रहे हैं. क्या गुजरात और सैफई में गठबंधन हैं?

अखिलेश यादव से किया सवाल

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा के राज्यसभा उम्मीदवार के चयन को लेकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- यह रिश्ता क्या कहलाता है? अखिलेश जी का प्यारा राज्यसभा मोदी जी का महिमामंडन करता है. ये साहब परिवारवादी यादववाद से ओतप्रोत अखिलेश यादव जी के PDA (परिवार. धनवान. अहंकार) के योद्धा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी धनराज नथवानी हैं जो मोदी जी को बधाई दे रहे हैं.

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हमने पहले ही कहा था यह गुजरात और सैफई की मैच फिक्सिंग है, जिस पर आज उन्होंने खुद ही मोहर लगा दी और यह दूसरों को टीम बोलने का काम करते हैं.' AIMIM नेता ने कहा कि अखिलेश यादव समेत सभी मुस्लिम सांसद और विधायक जैसे इकरा हसन, जियाउर रहमान, अफजाल अंसारी से लेकर कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, आशु मलिक, एसटी हसन बताएं क्या आप भी अपने इस राज्यसभा उम्मीदवार के मोदी जी के महिमा मंडन से सहमत हैं?

उन्होंने सवाल किया कि क्या आप मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने वाले मोदी जी का आप भी महिमामंडन करते हैं? या आप ही ने कराया है? या फिर अखिलेश जी बाहर से गठबंधन किसी और से करते हैं और अंदर से गुजरात और सैफई का गठबंधन है? क्या गुजरात से प्रेरित होकर ही मुजफ्फरनगर कराया गया था?

AIMIM प्रवक्ता ने पूछा सवाल

यूपी में गठबंधन को लेकर सवाल करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या आप AIMIM के साथ इसीलिए समझौता नहीं करना चाहते क्योंकि अंदर से आपका समझौता कहीं और हो चुका है और ओवैसी साहब की उपस्थिति में आप BJP की मदद नहीं कर पाएंगे. आपका लक्ष्य बीजेपी को हारना नहीं सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी डकैती डालना मात्र है?

उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपकी मैच फिक्सिंग को देख रहा है जिसका जवाब 2027 में जरूर देगा और जितने यह विधायक और सांसद बनकर बैठे हैं जो खुद शामिल हैं. इस षड्यंत्र में मोदी जी के महिमा मंडन का भी जनता द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया.

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