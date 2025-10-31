चिन्मयानंद बापू ने अखिलेश यादव को बताया भ्रमित और चालबाज, कहा- ऐसे नेताओं से रहें सतर्क

मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने ओटीटी पर दिखाए जा रहे अशोभनीय कंटेंट पर आपत्ति जताई और कहा कि समाज में ज्यादा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, ताकि लोगों में अध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रसार हो सके. उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और उन्हें भ्रमित व चालबाज नेता बताया.

मेरठ के भैसाली मैदान में विश्व कल्याण मिशन के तहत श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक संत चिन्मयानंद बापू ने कथा प्रवचन किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल जिस तरह आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अशोभनीय और भटकाने वाला कंटेंट बढ़ रहा है, उससे समाज दूषित हो रहा है. इसकी वजह से समाज में धार्मिक कथाओं और सत्संगों का आयोजन कम होता जा रहा है.

धार्मिक कथाओं के ज्यादा आयोजन पर दिया ज़ोर

संत ने कहा कि समाज में अधिक से अधिक धार्मिक कथाओं का आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों में आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का प्रसार हो सके. इस दौरान उन्होंने धर्म को लेकर टिप्पणियां करने वाले सियासी दलों पर हमला बोला.

संत चिन्मयानंद ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं, जो बहुत बड़ी भूल है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी पार्टियों के नेता समय रहते नहीं संभले, तो आने वाले समय में उनके दल का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा.

अखिलेश यादव के बताया भ्रमित और चालबाज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दीपावली से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिन्मयानंद बापू ने उन्हें मानसिक रूप से भ्रमित और चालबाज बताया. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे नेताओं से सतर्क रहें जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं.

बिहार चुनावों पर भी टिप्पणी करते हुए चिन्मयानंद बापू ने कहा कि जनता हमेशा सुशासन और अराजकता पर अंकुश लगाने वालों को ही सत्ता सौंपती है. इस कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और उन्होंने कथा का भक्ति भाव से श्रवण किया.

