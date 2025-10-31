हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचिन्मयानंद बापू ने अखिलेश यादव को बताया भ्रमित और चालबाज, कहा- ऐसे नेताओं से रहें सतर्क

चिन्मयानंद बापू ने अखिलेश यादव को बताया भ्रमित और चालबाज, कहा- ऐसे नेताओं से रहें सतर्क

Meerut News: कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने कहा कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अशोभनीय और भटकाने वाला कंटेंट बढ़ रहा है, उससे समाज में धार्मिक कथाओं और सत्संगों का आयोजन कम होता जा रहा है. 

By : सुधीर चौहान | Updated at : 31 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने ओटीटी पर दिखाए जा रहे अशोभनीय कंटेंट पर आपत्ति जताई और कहा कि समाज में ज्यादा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, ताकि लोगों में अध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रसार हो सके.  उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और उन्हें भ्रमित व चालबाज नेता बताया. 

मेरठ के भैसाली मैदान में विश्व कल्याण मिशन के तहत श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक संत चिन्मयानंद बापू ने  कथा प्रवचन किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल जिस तरह आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अशोभनीय और भटकाने वाला कंटेंट बढ़ रहा है, उससे समाज दूषित हो रहा है. इसकी वजह से समाज में धार्मिक कथाओं और सत्संगों का आयोजन कम होता जा रहा है. 

धार्मिक कथाओं के ज्यादा आयोजन पर दिया ज़ोर

संत ने कहा कि समाज में अधिक से अधिक धार्मिक कथाओं का आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों में आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का प्रसार हो सके. इस दौरान उन्होंने धर्म को लेकर टिप्पणियां करने वाले सियासी दलों पर हमला बोला.

संत चिन्मयानंद ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं, जो बहुत बड़ी भूल है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी पार्टियों के नेता समय रहते नहीं संभले, तो आने वाले समय में उनके दल का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा.

अखिलेश यादव के बताया भ्रमित और चालबाज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दीपावली से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिन्मयानंद बापू ने उन्हें मानसिक रूप से भ्रमित और चालबाज बताया. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे नेताओं से सतर्क रहें जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं. 

बिहार चुनावों पर भी टिप्पणी करते हुए चिन्मयानंद बापू ने कहा कि जनता हमेशा सुशासन और अराजकता पर अंकुश लगाने वालों को ही सत्ता सौंपती है. इस कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और उन्होंने कथा का भक्ति भाव से श्रवण किया.  

मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने का विवाद सुलझा, बीजेपी नेताओं ने कराया समझौता

Published at : 31 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Chinmayanand Bapu UP NEWS Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Bihar NDA Manisfesto: बिहार के लिए NDA का संकल्प पत्र जारी, विकसित Bihar के Agenda दिया गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट पहन ऐश्वर्या राय ने दिए किलर पोज, 'बच्चन बहू' की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
ट्रेंडिंग
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
हेल्थ
What Happens to Old Kidney after Transplant: किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
यूटिलिटी
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget