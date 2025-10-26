हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChhath Puja 2025: गाजीपुर में छठ महापर्व की धूम, मुस्लिम दुकानदार बोले- 'यहां सभी भाईचारे के साथ...'

Chhath Puja 2025: गाजीपुर में छठ महापर्व की धूम, मुस्लिम दुकानदार बोले- 'यहां सभी भाईचारे के साथ...'

Chhath 2025: गाजीपुर में छठ पूजा के सामानों की दुकानें पूरी तरह से सज गई है. बाजार में छठ पूजा में प्रयोग होने वाले शुभ दौरा, पूजा के समान के साथ ही फल इत्यादि की दुकानें पूरी तरह से सज गई हैं.

By : अनिल कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Oct 2025 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

आस्था का महापर्व छठ पूजा जिसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रहकर पर्व को सकुशल संपन्न करती हैं. इस पर्व का आगाज हो चुका है और आज व्रती महिलाओं ने खरना कर छठ पूजा की सामानों की खरीदारी करने में जुट गई है जिसको लेकर गाजीपुर में छठ पूजा के सामानों की दुकानें पूरी तरह से सज गई है. 

बाजार में छठ पूजा में प्रयोग होने वाले शुभ दौरा, पूजा के समान के साथ ही फल इत्यादि की दुकानें पूरी तरह से सज गई हैं. वहीं व्रती महिलाएं और उनके परिजन सभी सामानों को अपने-अपने तरीके से खरीदारी करने में व्यस्त नजर आ रही है.

छठ पर्व पर दिखती है गंगा जमुनी तहजीब

छठ पूजा जिसे स्वच्छता का पर्व माना जाता है. वहीं इस पर्व में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है. जहां छठ व्रत में मुख्य रूप से सुप और दौरा अनुसूचित जाति के डोम बिरादरी के लोग बनाते हैं तो ही पूजा में लगने वाले फल को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा बेचा जाता है.

यहां पर बगैर किसी भेदभाव के लोग उन दुकानों पर पहुंचकर फल की खरीदारी करते नजर आते हैं. इस बात को लेकर दुकानदारों से बात की गई कि कुछ लोगों के द्वारा जाति विशेष या धर्म विशेष को लोगों से ही खरीदारी करने की बात कही जाती है. इस पर उसने बताया कि इस तरह के मामले गाजीपुर में नहीं है. यहां सभी भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ खरीदारी करते हैं.

प्रशासन ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम

वहीं सोमवार और मंगलवार को होने वाले छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर काफी पहली नजर रखी गई है और हर बिंदु पर जाकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसकी समीक्षा कर रहे हैं यदि कोई खामी मिल रही है तो उसे तत्काल दूर करने का निर्देश दे रहे हैं. 

इसी क्रम में रविवार (26 अक्टूबर) को जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक गहमर गांव के नरवा गंगा घाट पर पहुंचकर वहां के गंगा घाटों की समीक्षा किया और साथ में उप जिला अधिकारी और क्षेत्राधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त का दावा किया.

और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 10:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Ghazipur News Chhath Puja 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
PM मोदी के लिए बनाई जा रही नकली यमुना?
Sasaram की जनता किसके साथ? ABP पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
जनरल नॉलेज
Worlds First Iron Cased Rocket: भारत के इस सुल्तान ने बनाया था दुनिया का पहला आयरन केस्ड रॉकेट, जानें किसके खिलाफ किया गया था इस्तेमाल
भारत के इस सुल्तान ने बनाया था दुनिया का पहला आयरन केस्ड रॉकेट, जानें किसके खिलाफ किया गया था इस्तेमाल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget