आस्था का महापर्व छठ पूजा जिसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रहकर पर्व को सकुशल संपन्न करती हैं. इस पर्व का आगाज हो चुका है और आज व्रती महिलाओं ने खरना कर छठ पूजा की सामानों की खरीदारी करने में जुट गई है जिसको लेकर गाजीपुर में छठ पूजा के सामानों की दुकानें पूरी तरह से सज गई है.

बाजार में छठ पूजा में प्रयोग होने वाले शुभ दौरा, पूजा के समान के साथ ही फल इत्यादि की दुकानें पूरी तरह से सज गई हैं. वहीं व्रती महिलाएं और उनके परिजन सभी सामानों को अपने-अपने तरीके से खरीदारी करने में व्यस्त नजर आ रही है.

छठ पर्व पर दिखती है गंगा जमुनी तहजीब

छठ पूजा जिसे स्वच्छता का पर्व माना जाता है. वहीं इस पर्व में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है. जहां छठ व्रत में मुख्य रूप से सुप और दौरा अनुसूचित जाति के डोम बिरादरी के लोग बनाते हैं तो ही पूजा में लगने वाले फल को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा बेचा जाता है.

यहां पर बगैर किसी भेदभाव के लोग उन दुकानों पर पहुंचकर फल की खरीदारी करते नजर आते हैं. इस बात को लेकर दुकानदारों से बात की गई कि कुछ लोगों के द्वारा जाति विशेष या धर्म विशेष को लोगों से ही खरीदारी करने की बात कही जाती है. इस पर उसने बताया कि इस तरह के मामले गाजीपुर में नहीं है. यहां सभी भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ खरीदारी करते हैं.

प्रशासन ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम

वहीं सोमवार और मंगलवार को होने वाले छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर काफी पहली नजर रखी गई है और हर बिंदु पर जाकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसकी समीक्षा कर रहे हैं यदि कोई खामी मिल रही है तो उसे तत्काल दूर करने का निर्देश दे रहे हैं.

इसी क्रम में रविवार (26 अक्टूबर) को जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक गहमर गांव के नरवा गंगा घाट पर पहुंचकर वहां के गंगा घाटों की समीक्षा किया और साथ में उप जिला अधिकारी और क्षेत्राधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त का दावा किया.