हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़: गढ़मुक्तेश्वर में 30 अक्टूबर से शुरू होगा कार्तिक मेला, CM योगी ने लिया तैयारियों का जायजा

Hapur News: सीएम योगी ने गढ़ गंगा मेला स्थल का निरीक्षण किया है. इश दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Oct 2025 08:58 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (26 अक्टूबर) जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे. यहां उन्होंने गढ़ में गंगा के घाटों का निरीक्षण किया. कार्तिक मास में गढ़ मुक्तेश्वर में गढ़ का मेला लगता है. जिसमें अलग-अलग राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं. 

सीएम योगी ने आज कार्तिक मेले की तैयारियों का जिले के अफसरों से जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने गंगा के घाट पर जाकर मेले से पहले यहां पूजा अर्चना भी की. विद्वान आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने पूजा पाठ की. 

सीएम योगी ने घाटों का किया निरीक्षण

सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ गंगा के अलग-अलग घाटों का बारीकी से निरीक्षण किया और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी की. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.

मेरठ मंडल और हापुड़ जिले के अधिकारियों के साथ सीएम ने मेला स्थल पर ही समीक्षा बैठक की. गढ़ मेला स्थल पर सीएम योगी करीब एक घंटे से ज्यादा तक रहे और एक एक घाट का बारीकी से निरीक्षण किया. 

जिलाधिकारी ने दी यह जानकारी

हापुड़ जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने सेक्टर वार प्लानिंग, ट्रैफिक के लिए व्यवस्था किस तरह से जोनल प्लान बनाया गया है और कानून व्यवस्था में पुलिस की आमद हो गई है या नहीं. 

इसके अलावा घाटों पर नहाने जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था, मिशन शक्ति की जो भावना है उसे मेले में किस तरह से मजबूत करना है, मेले में जो कुरीतियां जुड़ गई है उन्हें दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किया जाए. 

इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि गढ़ मेले के साथ जो तिगड़ी का मेला है उन दोनों मेलों को जोड़ने के लिए जिससे मेला इकॉनमी स्थापित हो सके, इसके निर्देश दिए गए हैं. स्वच्छता क्राउड कंट्रोल, सैनिटेशन और मेले में आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए व्यवस्था किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसका पालन किया जाएगा. 

Input By : विपिन शर्मा
Published at : 26 Oct 2025 08:58 PM (IST)
UP NEWS Garhmukteshwar News YOGI ADITYANATH
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

