केतन हत्याकांड पर गरजे चंद्रशेखर आजाद, कहा- दोषियों पर सख्त कार्रवाई, परिवार के साथ है ASP

हरिद्वार में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केतन हत्याकांड को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का ऐलान करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता. पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी. उन्होंने बड़े काफिले के साथ केतन लाल के गांव के लिए रवाना होने से पहले कहा कि उत्तराखंड में यह घटना लोगों में भय का माहौल बना रही है.

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समर्थन में उमेश कुमार

खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में हरिद्वार पहुंचे. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पूरी टीम खड़ी है. जन निर्माण पार्टी भी इस संघर्ष में ASP के साथ है और जहां जरूरत पड़ेगी, मदद की जाएगी. चंद्रशेखर आजाद ने आश्वासन दिया कि वे पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए प्रयास करेंगे.

मुख्य आरोपी अभी भी फरार

बता दें कि हरिद्वार निवासी केतन लाल की हाल ही में कुछ लोगों ने निर्मम हत्या कर दी. आरोप है कि निजी रंजिश या जमीन विवाद के चलते युवक को पहले पीटा गया और फिर जानलेवा हमला किया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं.

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