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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अयोध्या का गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन होते हैं', RSS का सपा चीफ पर निशाना

'अयोध्या का गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन होते हैं', RSS का सपा चीफ पर निशाना

Ram Mandir Donation Scam: RSS नेता इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर विवाद के बीच अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजनेताओं का राजनीति नहीं करनी चाहिए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Jun 2026 08:09 AM (IST)
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राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने बयान दिया कि हम सरकार बनाएंगे और अयोध्या का गौरव स्थापित करेंगे. इसके जवाब में इंद्रेश कुमार ने कहा, "अयोध्या का गौरव था, है और सदा रहेगा. गौरव स्थापित करने अखिलेश कौन होते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "क्या वे राम को स्थापित करेंगे, लेकिन राम तो पहले से स्थापित हैं. युगों से स्थापित हैं और जन कण में हैं. राजनेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए. वो भक्त बनकर जिएं." इस दौरान इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस प्रियंका गांधी पर भी तीखा हम बोला है.

प्रियंक गांधी पर क्या बोले इंद्रेश कुमार?

राम मंदिर दान विवाद पर प्रियंका गांधी ने कहा कि चोरी हो गया. इसको बचाने जिम्मेदारी उन्हीं की है जिन्होंने दान लिया था. इस पर इंद्रेश कुमार ने कहा, "एसआईटी है वह हर प्रकार से छानबीन करके जो भी इसमें कसूरवार हैं उनको पकड़ रही है." उन्होंने कहा, "किसी भी नेता को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है. सरकार, मंदिर ट्रस्ट और समाज इतना जागरूक है वह कोई भी नाइंसाफी  नहीं होने देंगे."

विवाद पर क्या बोले अखिलेश यादव?

मामले पर अखिलेश यादव ने कहा, "जनता के दबाव में सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना पड़ा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट किसे सौंपी गई और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई.

अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या से जुड़ी घटना बेहद दुखद है और इससे पूरे देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले कहती थी कि देश खतरे में है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को भगवान की सुरक्षा की चिंता होने लगी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Indresh Kumar Akhilesh Yadav UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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