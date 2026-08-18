ऊधमसिंह नगर में युवक के साथ कुकर्म, फिर निकला जुलूस, 4 पर केस

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक युवक का अपहरण और लूटकर उसके साथ कुकर्म करने के बाद नगर में जुलूस निकलने की घटना ने क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी है. गूलरभोज डैम पर एक महिला और बच्चे को अपनी टैक्सी कार में घुमाने लेकर गए युवक को कुछ हिंदूवादी संगठन के युवकों ने पकड़ लिया. सके बाद पहले जमकर पिटाई की, फिर युवक के साथ में कुकर्म की घटना को अंजाम दिया तथा पूरे बाजार में घुमा-घुमा कर पीटा.

युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. वहीं उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

मुस्लिम युवक के साथ हिंदू महिला दिखने पर अपहरण

आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर के गूलरभोज में एक युवक के साथ मारपीट किए जाने के बाद मामला और सनसनीखेज हो गया है. युवक की हालत खराब होने के बाद आज परिजन उसे गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे,जहां से उसे रुद्रपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. अब उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया है.

दरअसर सारा मामला 15 अगस्त गूलर भोज डैम क्षेत्र का है, जहां एक युवक अपनी कार से एक महिला और उसके बच्चे को लेकर गया था. युवक मुस्लिम समुदाय का है और महिला हिंदू थी. इन दोनों के गूलरभोज क्षेत्र में घूमने पर हिंदूवादी संगठन के कुछ स्थानीय युवकों ने विरोध किया और युवक को अपने वाहन में अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए.

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युवक के साथ बारी-बारी से कुकर्म कर निकाला जुलूस

आरोप है कि युवक के साथ बारी-बारी से कुकर्म किया, जिसके बाद दिनेशपुर बाजार में उसका जुलूस निकाला गया, जो मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गया. बताया जाता है कि हालत खराब होने के बाद युवक को जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर ले जाया गया तब उसके पक्ष में अनेक हिंदू युवक भी आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं था. युवक को जबरदस्ती निशाना बनाया गया और हम इसका विरोध करते हैं.

इस मौके पर बोलते हुए मोहित चोपड़ा नाम के युवक ने बताया कि वह रुद्रपुर से यह घटना सुनकर आए हैं और यह घटना अपने आप में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली है. अगर कोई व्यक्ति दोषी था तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन को सौंप जा सकता था, लेकिन जिस तरह से युवक के साथ दुष्कर्म मारपीट और लूटपाट की गई हम उसका विरोध करते हैं. प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए.

मेडिकल परीक्षण मे भी आई कुकर्म की बात सामने

युवक का कहना है कि उसके साथ कुकर्म किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई गई, मारपीट की गई और उसके पैसे भी लूट लिए गए. इस पर गदरपुर पुलिस ने उसका मेंडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें कुकर्म की बात सामने आई है. इस मौके पर बोलते हुए टोनी पठान बहुजन आजाद पार्टी के नेता ने बताया कि इस तरह की घटना अपने आप में निंदनीय है. उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाई गई और युवक अब सदमें में है. पुलिस को जल्द से जल्द शहर की माहौल खराब करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए.

एसएसपी ऊधम सिंह नगर अजय गणपति ने बताया कि 15 अगस्त को एक तेहरीर मिली थी, जिसमें एक युवक के द्वारा उसके साथ पिटाई और कुकर्म करने की बात कही गयी थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गदरपुर ने मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एसएसपी ने बताया युवक के साथ कुकर्म हुआ है, जिससे मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी.

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