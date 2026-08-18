Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऊधमसिंह नगर में युवक के साथ कुकर्म, फिर निकला जुलूस, 4 पर केस

ऊधमसिंह नगर में युवक के साथ कुकर्म, फिर निकला जुलूस, 4 पर केस

Uttarakhand News In Hindi: ऊधम सिंह नगर में एक मुस्लिम युवक के साथ कुछ हिंदूवादी संगठन के युवकों ने कुकर्म किया, फिर उसका जुलूस निकला. युवक महिला और बच्चे को अपनी टैक्सी कार में घुमाने लेकर निकला था.

Written By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Updated at : 18 Aug 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक युवक का अपहरण और लूटकर उसके साथ कुकर्म करने के बाद नगर में जुलूस निकलने की घटना ने क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी है. गूलरभोज डैम पर एक महिला और बच्चे को अपनी टैक्सी कार में घुमाने लेकर गए युवक को कुछ हिंदूवादी संगठन के युवकों ने पकड़ लिया. सके बाद पहले जमकर पिटाई की, फिर युवक के साथ में कुकर्म की घटना को अंजाम दिया तथा पूरे बाजार में घुमा-घुमा कर पीटा. 

युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. वहीं उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

मुस्लिम युवक के साथ हिंदू महिला दिखने पर अपहरण

आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर के गूलरभोज में एक युवक के साथ मारपीट किए जाने के बाद मामला और सनसनीखेज हो गया है. युवक की हालत खराब होने के बाद आज परिजन उसे गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे,जहां से उसे रुद्रपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. अब उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया है. 

दरअसर सारा मामला 15 अगस्त गूलर भोज डैम क्षेत्र का है, जहां एक युवक अपनी कार से एक महिला और उसके बच्चे को लेकर गया था. युवक मुस्लिम समुदाय का है और महिला हिंदू थी. इन दोनों के गूलरभोज क्षेत्र में घूमने पर हिंदूवादी संगठन के कुछ स्थानीय युवकों ने विरोध किया और युवक को अपने वाहन में अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए. 

अखिलेश बोले- भाजपाइयों छोड़ो खाना, बचाओ थाना, शेयर किया Video

युवक के साथ बारी-बारी से कुकर्म कर निकाला जुलूस

आरोप है कि युवक के साथ बारी-बारी से कुकर्म किया, जिसके बाद दिनेशपुर बाजार में उसका जुलूस निकाला गया, जो मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गया. बताया जाता है कि हालत खराब होने के बाद युवक को जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर ले जाया गया तब उसके पक्ष में अनेक हिंदू युवक भी आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं था. युवक को जबरदस्ती निशाना बनाया गया और हम इसका विरोध करते हैं.

इस मौके पर बोलते हुए मोहित चोपड़ा नाम के युवक ने बताया कि वह रुद्रपुर से यह घटना सुनकर आए हैं और यह घटना अपने आप में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली है. अगर कोई व्यक्ति दोषी था तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन को सौंप जा सकता था, लेकिन जिस तरह से युवक के साथ दुष्कर्म मारपीट और लूटपाट की गई हम उसका विरोध करते हैं. प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए.

मेडिकल परीक्षण मे भी आई कुकर्म की बात सामने

युवक का कहना है कि उसके साथ कुकर्म किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई गई, मारपीट की गई और उसके पैसे भी लूट लिए गए. इस पर गदरपुर पुलिस ने उसका मेंडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें कुकर्म की बात सामने आई है. इस मौके पर बोलते हुए टोनी पठान बहुजन आजाद पार्टी के नेता ने बताया कि इस तरह की घटना अपने आप में निंदनीय है. उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाई गई और युवक अब सदमें में है. पुलिस को जल्द से जल्द शहर की माहौल खराब करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए.

एसएसपी ऊधम सिंह नगर अजय गणपति ने बताया कि 15 अगस्त को एक तेहरीर मिली थी, जिसमें एक युवक के द्वारा उसके साथ पिटाई और कुकर्म करने की बात कही गयी थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गदरपुर ने मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एसएसपी ने बताया युवक के साथ कुकर्म हुआ है, जिससे मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी.

जेल में बंद कातिल मुस्कान की पुराने गाने सुनने की फरमाइश, साहिल सुनता है प्रेम गीत

Published at : 18 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ऊधमसिंह नगर में युवक के साथ कुकर्म, फिर निकला जुलूस, 4 पर केस
ऊधमसिंह नगर में युवक के साथ कुकर्म, फिर निकला जुलूस, 4 पर केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश बोले- भाजपाइयों छोड़ो खाना, बचाओ थाना, शेयर किया Video
अखिलेश बोले- भाजपाइयों छोड़ो खाना, बचाओ थाना, शेयर किया Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: इमरान मसूद के घर गंगोह में कांग्रेस का बुरा हाल, 2022 में जीती थी BJP, क्या हैं 2027 के समीकरण?
इमरान मसूद के घर गंगोह में कांग्रेस का बुरा हाल, 2022 में जीती थी BJP, क्या हैं 2027 के समीकरण?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सवा बीघा जमीन के लिए जिंदा बच्चे को बताया मृत! SDM ने दिए जांच के आदेश
सवा बीघा जमीन के लिए जिंदा बच्चे को बताया मृत! SDM ने दिए जांच के आदेश
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
दिल्ली NCR
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
क्रिकेट
सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
इंडिया
वंदे मातरम: कांग्रेस नेता बोले- 'फांसी पर चढ़ा दो या जेल भेज दो, मैं...'
वंदे मातरम: कांग्रेस नेता बोले, 'फांसी पर चढ़ा दो...2 ही छंद गाऊंगा'
ट्रेंडिंग
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget