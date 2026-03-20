चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन, मां की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

देशभर में चैत्र नवरात्रि उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. आज शुक्रवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है. आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है. इस अवसर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है. मंदिरों में भजन-कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है और श्रद्धालुओं मां की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं. श्रद्धालुओं ने विधि—विधान के साथ पूजा—अर्चना कर व्रत रखा. जिससे पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया.

नवरात्रि उत्सव पर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़

वीरवार से शुरू हुए नवरात्रि के पर्व पर शहर के प्रमुख मंदिरों—प्राचीन वैष्णो देवी मंदिर, सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि के मंदिरों को पहले ही सजा दिया गया. फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से लगाई गई है. मंदिर के पुजारी के मुताबिक, सुबह छह बजे से ही भक्तों की लाइनें लगनी शुरू हो गई. हाथों में घी का दीपक, फल-फूल और पूजा सामग्री लेकर माता रानी के जयकारों के साथ दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आए.

मंदिरों में पूजा अर्चना को उमड़े लोग

शहर के पीपल महादेव मंदिर के ज्योतिषाचार्य आरडी तिवारी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई. इसी के साथ नौ दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत होती है. घंटियों और भजन-कीर्तन की आवाज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है. उन्हें तप का आचरण करने वाली कहा जाता है. मां का ये रूप आत्मसंयम और धैर्य का संदेश देता है.

ज्योतिषाचार्य ने कहा कि चैत्र नवरात्रि केवल आस्था का पर्व ही नहीं, बल्कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है. पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल है. नौ दिनों तक भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का यह क्रम जारी रहेगा. वहीं घर-घर में भी अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की गई है. जैसे ही मंदिरों में आरती शुरू हुई, श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आए.