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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Cabinet Expansion Live: उत्तराखंड में आज हो सकता है पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार, 5 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ

Uttarakhand Cabinet Expansion Live: उत्तराखंड में आज हो सकता है पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार, 5 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ

Uttarakhand Cabinet Expansion: उत्तराखंड में हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और देहरादून से एक-एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. मंत्रिमंडल में पाँच नए चेहरों शामिल हो सकते हैं.

By : दानिश खान  | Updated at : 20 Mar 2026 08:51 AM (IST)

LIVE

Uttarakhand Cabinet Expansion Live updateCm pushkar Singh dhami 5 new ministers may take oath Uttarakhand Cabinet Expansion Live: उत्तराखंड में आज हो सकता है पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार, 5 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ
उत्तराखंड मंत्रिमंडल में आज होगा विस्तार
Source : एबीपी लाइव

Background

उत्तराखंड में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक आज सुबह दस बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसे लेकर राजभवन से लेकर शासन तक हलचलें तेज हो गई हैं. धामी सरकार मंत्रिमंडल के पांच रिक्त पदों पर आज भर्ती कर सकती है. राज्यपाल आज नए मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.  

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह दस बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है. इसको लेकर सरकार में आदेश हो गए हैं. इस बार धामी कैबिनेट में उन जिलों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनका प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है.  

इन जिलों से बनाए जा सकते हैं मंत्री

माना जा रहा है कि उत्तराखंड में हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और देहरादून से एक-एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक़ मंत्रिमंडल में किन पाँच नए चेहरों को शामिल किया जाना है, इसका फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी ही करेंगे. पार्टी हाई कमान की ओर से उन्हें फ्री हैंड दिया गया है.

बीते कई दिनों से उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर कयासों का दौर चल रहा था लेकिन, अब खबरों के मुताबिक़ नवरात्रि के शुभ अवसर पर सीएम धामी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं. सीएम धामी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश कर सकते हैं. 

बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चार साल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है. ऐसे में नए मंत्रियों के पास काम करने के लिए क़रीब 11 महीनों को समय होगा. मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को साधने की कोशिश कर सकते हैं जो लंबे समय से इस अवसर का  इंतज़ार कर रहे थे. इस खबर के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. 

 

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