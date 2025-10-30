हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP SIR: यूपी में SIR को लेकर CEC नवदीप रिणवा ने की बैठक, सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

UP SIR: यूपी में SIR को लेकर CEC नवदीप रिणवा ने की बैठक, सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

UP SIR: निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी दलों को प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने के निर्देश दिए और कहा कि हरेक बीएलए अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन भरवाकर बीएलओ को सौंप सकेगा.

By : विवेक राय | Updated at : 30 Oct 2025 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतनिधियों के साथ बुधवार को बैठक की. इस बैठक में प्रदेश में जल्द ही शुरू होने जा रही है विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की गई, आयोग ने इन प्रतिनिधियों को दिशा-निर्देशों और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. 

चुनाव आयोग ने सभी दलों से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि जिला और विधानसभा स्तर पर सबसे पहला काम एसआईआर की प्रक्रिया को समझना और तमाम शंकाओं का समाधान करना जरूरी है. 

एसआईआर को लेकर लखनऊ में बैठक

निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों को प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने के निर्देश दिए और कहा कि हरेक बीएलए अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन भरवाकर बीएलओ को सौंप सकेगा. बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और संग्रहित करेंगे, प्रत्येक मतदाता को पावती प्रति दी जाएगी. 

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची voters.eci.gov.in और ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध होगी. किसी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे. प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता और 1,62,486 मतदेय स्थल हैं. वृद्ध, दिव्यांग, बीमार एवं वंचित वर्गों के लिए वालंटियर तैनात किए जाएंगे. 

सीईओ ने कहा कि बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) क्षेत्र के निवासी होने के नाते आवंटित समय के भीतर घर-घर जाकर सत्यापन पूरा कर सकेंगे. इसके लिए राजनीतिक दलों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी. दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे. उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है. 

एसआईआर के लिए समयसीमा निर्धारण

- 3 नवम्बर तक तैयारी व गणना प्रपत्रों का मुद्रण
- 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर जाकर प्रपत्र वितरण व संकलन होगा.
- 9 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन
- 9 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे/आपत्तियों की अवधि
- 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. 


बता दें कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर की प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग जाति व धर्म के आधार के पर करने का आरोप लगाया है. उन्होने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की माँग की. 

UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Published at : 30 Oct 2025 10:04 AM (IST)
Tags :
Up News Election Commission LUCKNOW UP SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टेलीविजन
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
यूटिलिटी
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
शिक्षा
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget