हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में भी साइक्लोन मोंथा का असर आज देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने अगले दो दिन पूर्वी यूपी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 07:08 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में भी चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिखाई देगा, जिससे प्रदेश का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा. मौसम विभाग ने अगले दो दिन 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वाराणसी-मिर्जापुर मंडल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई हैं. तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक आज गुरुवार को यूपी के दोनों संभागों में बारिश होने का अलर्ट जारी किा हैं. पश्चिमी यूपी में आज कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है जबकि पूर्वी संभाग में लगभग सभी स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट दिया है. चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दक्षिणी इलाकों और पूर्वांचल के कुछ जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.

तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

आज प्रदेश के 31 जिलों में गरज चमक के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल और सुरक्षित रहें. तूफान के असर से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज आ सकती हैं. 

मौसम विभाग के अनुसार आज मोंथा का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, आजमगढ़, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली और जौनपुर में होगा. इन जिलों में लगभग सभी स्थानों पर भारी बारिश, तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है. 

यूपी के इन जिलों में भी बारिश 

बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बस्ती और महाराजगंज में मेघ गर्जन के साथ अनेक स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट दिया गया है. ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा और सिद्धार्थनगर में आज कुछ स्थानों पर बारिश होगी. 

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ने के आसार हैं हालांकि इन जिलों में कोई चेतावनी नहीं दी गई है. शुक्रवार को भी पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार है. 

24 घंटे बाद तेजी से गिरेगा तापमान

यूपी में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में अचानक 5-8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद अग़ले 24-48 घंटों में 3-5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरेगा और इसके बाद धीरे-धीरे फिर 3-5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगी. जबकि अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

Published at : 30 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
