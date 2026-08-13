मुरादाबाद में डिलीवरी के दौरान हालत बिगड़ने से महिला की मौत, परिजनों ने किया बवाल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया. दिल्ली ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा. परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया.

ये घटना मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ठाकुरद्वारा मार्ग स्थित सिरसवां दोराहा के पास बने MI हॉस्पिटल की है. खबर के मुताबिक इस अस्पताल में 23 साल की महिला को डिलीवरी को लाया गया था लेकिन, इसी दौरान उकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया. रास्ते में महिला को ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई.

डिलीवरी के दौरान बिगड़ी तबीयत

मृतका के पति नाजिम ने बताया कि वो देर रात पत्नी को डिलीवरी के लिए देर रात अस्पताल में लाए थे. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती. जिसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया लेकिन, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ भी की. भीड़ और हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से भाग गए.

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डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

मृतका के पति नाजिम ने अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और संचालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र के इस अस्पताल में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि, इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

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