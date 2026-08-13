Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में डिलीवरी के दौरान हालत बिगड़ने से महिला की मौत, परिजनों ने किया बवाल

मुरादाबाद में डिलीवरी के दौरान हालत बिगड़ने से महिला की मौत, परिजनों ने किया बवाल

Moradabad News: मृतका के पति नाजिम ने बताया कि वो देर रात पत्नी को डिलीवरी के लिए देर रात अस्पताल में लाए थे. लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और दिल्ली ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 13 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया. दिल्ली ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा. परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. 

ये घटना मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ठाकुरद्वारा मार्ग स्थित सिरसवां दोराहा के पास बने MI हॉस्पिटल की है. खबर के मुताबिक इस अस्पताल में 23 साल की महिला को डिलीवरी को लाया गया था लेकिन, इसी दौरान उकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया. रास्ते में महिला को ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई.  

डिलीवरी के दौरान बिगड़ी तबीयत

मृतका के पति नाजिम ने बताया कि वो देर रात पत्नी को डिलीवरी के लिए देर रात अस्पताल में लाए थे. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती. जिसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया लेकिन, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ भी की. भीड़ और हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से भाग गए. 

मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मंच का शुद्धिकरण! कांग्रेस ने बताया दलितों का अपमान

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

मृतका के पति नाजिम ने अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और संचालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र के इस अस्पताल में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि, इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.  

'अमित शाह जवाब दें बयान नहीं, फिर चलेगी संसद', संसद के गतिरोध पर बोले अजय राय

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीढ़ियों से जलालत झेलते आए' हल्द्वानी में खरगे की जनसभा के शुद्धिकरण पर सपा का पहला रिएक्शन
'पीढ़ियों से जलालत झेलते आए' हल्द्वानी में खरगे की जनसभा के शुद्धिकरण पर सपा का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में डिलीवरी के दौरान हालत बिगड़ने से महिला की मौत, परिजनों ने किया बवाल
मुरादाबाद में डिलीवरी के दौरान हालत बिगड़ने से महिला की मौत, परिजनों ने किया बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर CEO के लिए अब बचेंगे बस 3 नाम, ट्रस्ट लेगा अंतिम फैसला
राम मंदिर CEO के लिए अब बचेंगे बस 3 नाम, ट्रस्ट लेगा अंतिम फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा, पहाड़ का दम घुटा, लेकिन सरकार की तैयारी कितनी?
उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा, पहाड़ का दम घुटा, लेकिन सरकार की तैयारी कितनी?
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
झारखंड
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
फ़ुटबॉल
मेसी ने पिता को खोया, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का छलका दर्द, किया भावुक पोस्ट
मेसी ने पिता को खोया, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का छलका दर्द, किया भावुक पोस्ट
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
शिक्षा
नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास
नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास
एग्रीकल्चर
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
ABP NEWS
सीखने की इच्छा या जीवित रहने की परीक्षा?
सीखने की इच्छा या जीवित रहने की परीक्षा?
Embed widget