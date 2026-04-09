हैदराबाद में आग का तांडव! केमिकल वेयरहाउस में लगी आग से कई इलाकों में दहशत

हैदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र जीडीमेटला में गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को एक भीषण अग्निकांड ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. जानकारी के अनुसार, रामरेड्डी नगर स्थित एक गोदाम में रखे रासायनिक कचरे और सॉल्वेंट ड्रम्स में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग इतनी तीव्र थी कि आसमान में काले धुएं के घने गुबार छा गए, जिससे आसपास के कई किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ.

चश्मदीदों के मुताबिक, आग लगते ही गोदाम में रखे केमिकल ड्रम्स फटने लगे और जलते हुए ड्रम्स सड़क पर लुढ़कते दिखाई दिए. इस भयावह दृश्य को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. स्थिति को देखते हुए तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई.

दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. फायरफाइटर्स लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि केमिकल सामग्री के कारण आग को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसी बीच, रेड हिल्स कॉलोनी में भी आग लगने की एक अन्य घटना सामने आई है. यहां एक रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी, जो पास के एक मकान तक फैल गई. इस घटना से भी स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. दमकल कर्मी यहां भी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

फिलहाल दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आग लगने के कारणों का भी अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस और संबंधित विभागों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. इन घटनाओं ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और अवैध रूप से केमिकल स्टोरेज के मुद्दे को उजागर कर दिया है. स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे गोदामों की सख्ती से जांच की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की खतरनाक घटनाओं को रोका जा सके.

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