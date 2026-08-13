BJP और राजभर की दुश्मनी की वजह बनेगी वाराणसी की यह सीट! कोई पीछे हटने को नहीं तैयार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA ने कमर कस ली है और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच कई सीटें ऐसी हैं, जहां एनडीए के ही सहयोगी दलों में खींचतान है. इनमें से एक विधानसभा सीट है प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में आती है.

दरअसल, वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से एक है शिवपुर, जिसपर एनडीए में पेच फंसता नजर आ रहा है. दरअसल, यूपी चुनाव को लेकर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ-साथ ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) की भी नजर है.

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दोनों मंत्रियों के लिए वर्चस्व का केंद्र

इसकी वजह यह है कि यूपी चुनाव 2022 में जब सुभासपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, तब उसने शिवपुर से अपना उम्मीदवार उतारा था. विशेष रूप से दो बार से लगातार विधायक मंत्री अनिल राजभर और मंत्री ओमप्रकाश राजभर के लिए यह सीट सियासी वर्चस्व का केंद्र है.

मौजूदा समय में वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं. साल 2017 में भी उन्होंने इस सीट पर चुनाव जीता था. शिवपुर विधानसभा सीट पर अकेले ही मौर्य समाज राजभर समाज और पटेल समाज समीकरण तय करने में सक्षम है और 2017 से ही इस सीट पर बीजेपी से वर्तमान विधायक अनिल राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच सियासी वर्चस्व देखने को मिला है.

यह बहस अब केवल बयानों तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि 2022 में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी के अनिल राजभर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं. उन्हें करीब 25000 वोटों से हार मिली थी. ऐसे में सुभासपा हमेशा से ही इस सीट पर विशेष अपने दावे से पीछे हटना नहीं चाहती.

बीजेपी-सुभासपा दोनों मैदान में

अब एक बार फिर चुनाव 2027 के लिए एनडीए के दोनों दलों ने अपनी तैयारीयों को तेज कर दिया है. जहां एक तरफ मंत्री अनिल राजभर के समर्थक मैदान में उतर चुके हैं और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि इस सीट पर NDA का शीर्ष नेतृत्व उन पर ही भरोसा करेगा. वहीं दूसरी तरफ शिवपुर विधानसभा सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपने समीकरण को जमीन पर उतार दिया है.

शिवपुर विधानसभा सीट का समीकरण

सुभासपा पदाधिकारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पार्टी की तरफ से शिवपुर विधानसभा सीट पर उमेश राजभर को प्रभारी बना दिया गया है. इस विधानसभा को सुभासपा ने 25 जोन 56 सेक्टर और सभी बूथ पर करीब 500 कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है. इसके अलावा पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस सीट पर राजभर समाज के उम्मीदवार को ही उतारने की तैयारी है.

पूर्वांचल को मैसेज देना है उद्देश्य

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर का कहना है कि शिवपुर विधानसभा सीट पर हमेशा से ही उन्हें जन समर्थन मिला है. 2027 के लिए इस सीट से ही वह पूर्वांचल को मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि यहां उनका सबसे प्रभावशाली जनाधार है. 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह दूसरे नंबर पर थे. अब देखना यह होगा कि वाराणसी के इस विधानसभा सीट पर मंत्री अनिल राजभर और ओमप्रकाश राजभर में कौन समझौता करता है.

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