बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी योगी सरकार को सलाह, पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच उठाएं कदम
BSP Chief Mayawati ने बढ़ती महंगाई और राज्य में खराब मौसम की वजह से प्रभावित लोगों की मदद के लिए योगी सरकार से अपील की है. उन्होंने कहा कि सरकार को सार्थक कदम उठाने चाहिए.
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद बढ़ी महंगाई और आंधी तूफ़ान में लोगों को हुए जान माल के नुक़सान को लकेर चिंता ज़ाहिर हैं. उन्होंने सरकार के प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार को इन परिस्थितियों से निबटने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे.
बसपा सुप्रीमो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए दोनों मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा- 'अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ज़बरदस्त आंधी-तूफान से हुई जान-माल की भारी तबाही से प्रभावित लोगों/परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार को अपनी पूरी उदारता बरतते हुए हर प्रकार से उनके सहयोग के लिये आगे आना चाहिये ताकि वे लोग अपने उजड़े/बिखरे हुए पारिवारिक जीवन को समेट कर दोबारा से अपनी ज़िन्दगी शुरू कर सकें.
इसके साथ ही, ख़ासकर पेट्रोलियम पदार्थों आदि, इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अनवरत वृद्धि को जारी रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीज़ल आदि की क़ीमत में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करोड़ों ग़रीबों व मेहनतकश परिवारों, खेती-किसानी आदि के साथ-साथ मिडिल क्लास के जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा, अर्थात् इस महंगाई का सीधा असर इन सबके परिवार के पालन-पोषण पर पड़ेगा.
इसीलिये सरकार को महंगाई व जीवन दुष्कर करने वाली इस प्रकार की नियमित वृद्धि को कम करने के लिए ज़रूरी सार्थक क़दम उठाने चाहिये, यही समय की माँग है.'
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ज़बरदस्त आंधी-तूफान से हुई जान-माल की भारी तबाही से प्रभावित लोगों/परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार को अपनी पूरी उदारता बरतते हुये हर प्रकार से उनके सहयोग के लिये आगे आना चाहिये ताकि वे लोग अपने उजड़े/बिखरे हुये पारिवारिक जीवन को…— Mayawati (@Mayawati) May 16, 2026
पेट्रोल-डीजल में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी
बता दें कि ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से शुक्रवार को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जिसकी सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर देखने को मिलेगा. तेल की कीमतें बढ़ने के बाद आने वाले दिनों में लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी, ऐसे में आम ज़रूरत के सभी सामान के महंगे हो जाएंगे.
यूपी में इन 17 सीटों पर फिर दावा ठोकेंगे सुभासपा चीफ ओपी राजभर! 2022 में BJP को भी दी थी मात
वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई जिलों में बुधवार को आए आंधी-तूफान में बड़े स्तर पर लोगों को जान और माल की हानि हैं. ख़राब मौसम की वजह से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. यहीं नहीं 118 से ज्यादा घरों को नुक़सान पहुंचा है. सीएम योगी ने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश भी दिए हैं.
'CM से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको...' प्रतीक यादव का जिक्र कर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दिया चौंकाने वाला ऑफर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL