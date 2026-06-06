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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सभी राज्यों में होने चाहिए खत्म, सभी मुख्यमंत्री लें फैसला', मदरसा बोर्ड को लेकर बोले प्रवीण तोगड़िया

'सभी राज्यों में होने चाहिए खत्म, सभी मुख्यमंत्री लें फैसला', मदरसा बोर्ड को लेकर बोले प्रवीण तोगड़िया

UP News: डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले का स्वागत करते हुए पूरे देश में इसे लागू करने की मांग की है. शिविर में उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को मजबूत बनाना होगा.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 06 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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मुजफ्फरनगर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड समाप्त करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय पूरे देश में लागू होना चाहिए. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसी तरह का कदम उठाना चाहिए.

“वीर हिंदू विजेता हिंदू” अभियान से जुड़ें युवा

रवापुर इंटर कॉलेज, खतौली में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आयोजित “वीर हिंदू विजेता हिंदू सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग” शिविर में डॉ. तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होना चाहिए. उन्होंने युवाओं को नियमित व्यायाम, अखाड़ा, खेलकूद, जिम, सूर्य नमस्कार और दंड-बैठक जैसी गतिविधियों से शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की अपील की.

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डॉ. तोगड़िया ने कहा कि लोगों को सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग लेनी चाहिए और कानून द्वारा अनुमत साधनों जैसे लाठी, डंडा, पाइप या हॉकी अपने घरों में रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा की जा सके. 

12 राज्यों में चल रहे शिविर

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बजरंग दल देशभर में ऐसे प्रशिक्षण शिविर चला रहा है. अब तक 12 राज्यों में कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं. आने वाले समय में “वीर हिंदू विजेता हिंदू” अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर और विस्तार दिया जाएगा. गौ संरक्षण पर बोलते हुए डॉ. तोगड़िया ने कहा कि गाय की रक्षा भारत में होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए.

इस अवसर पर उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों और युवाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण से जोड़ने की योजनाओं की भी जानकारी दी. डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने जोर देते हुए कहा कि हिंदू समाज को अब जागरूक और सशक्त बनना होगा. उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड का फैसला सराहनीय है और इसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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