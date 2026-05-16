यूपी में इन 17 सीटों पर फिर दावा ठोकेंगे सुभासपा चीफ ओपी राजभर! 2022 में BJP को भी दी थी मात

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब एक साल से कम का वक़्त बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दीं हैं. इस बीच बीजेपी सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी काफी चर्चा में हैं. 2022 में समाजवादी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें एक सीट पर चुनाव चिन्ह सपा का था, तो कुल मिलाकर 17 सीटों पर राजभर की पार्टी ने ताकत दिखाते हुए छह सीटें जीतीं थीं, जबकि मिश्रिख और धनगटा सीटों पर सुभसपा दूसरे नम्बर पर रही थी.

चुनावों से पहले बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश उन्ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या और ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश करेंगे, इसको लेकर अभी कई सवाल राजनीतिक चर्चाओं में तैर रहे हैं.

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2022 में 1.36% वोट मिले थे

अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पारम्परिक सीट जहूराबाद से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की थी. उन्हें 1,14,860 जबकि बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण राजभर को 69,228 वोट मिले थे. सुभासपा ने 2022 के चुनाव में कुल 12,52,925 वोट हासिल किये थे जो 1.36 प्रतिशत था.

इन छह सीटों पर मिली थी जीत

जहूराबाद (गाजीपुर): ओम प्रकाश राजभर (सुभासपा) ने BJP को हराया (मार्जिन -45,632 वोट)

जखनिया (SC,गाजीपुर): त्रिवेणी राम (सुभासपा) ने BJP के रामराज वनवासी को हराया (मार्जिन -36,865 वोट)

बेल्थरा रोड (SC,बलिया): हंसू राम (सुभासपा) ने BJP को हरायामार्जिन -5,500 वोट)

मऊ: अब्बास अंसारी (सुभासपा) ने BJP को हराया (मार्जिन -38,000 वोट)

जफराबाद (जौनपुर): जगदीश नारायण (सुभासपा) ने BJP को हराया (मार्जिन -6,000 वोट)

महादेवा (SC,बस्ती): दुधराम (सुभासपा) ने BJP के रवि कुमार सोनकर को हराया (मार्जिन -5,495 वोट)

ओमप्रकाश राजभर ने इस चुनावों में पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखाई, यहां बीजेपी कई सीटें उनके समीकरणों की वजह से हारी. खासकर गाजीपुर , मऊ, जौनपुर, बलिया और बस्ती में ख़ासा असर देखने को मिला था.

इन दो सीटों पर दूसरे नम्बर पर

पूर्वांचल में सुभासपा का स्ट्राइक रेट बेहतर था, लेकिन कई सीटों पर उसे निराशा भी मिली, लेकिन सीतापुर की की मिश्रिख (SC) पर वो दूसरे स्थान पर रही. यहां से बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि सुभासपा के मनोज रागुवंशी को 79,627 वोट मिले और वे 11,465 वोटों से हार गए थे. इसके अलावा धनघटा आरक्षित सीट से भी सुभासपा दूसरे नम्बर पर रही.यहां बीजेपी से हार का अंतर 10,553 वोट का रहा. इसके आलावा देवरिया की सलेमपुर (SC), शोहरतगढ़ से भी दुसरे नंबर पर रही थी. जबकि रामकोला और अजगरा सीटों पर भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी.

2017 से 2022 के चुनाव के विश्लेष्ण को देखें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अखिलेश यादव के साथ जाने पर फायदा हुआ था. लेकिन क्या बीजेपी अब उन्हें इन हालातों में उतनी ही सीटें देगी या कुछ बदलाव होगा ? ये बड़ा सवाल है.

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