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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सवर्ण रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा पर...', आरक्षण पर BJP नेता बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा दावा

'सवर्ण रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा पर...', आरक्षण पर BJP नेता बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा दावा

UP News: पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृज भूषण शरण सिंह ने सवर्णों और पिछड़ी जाति के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सवर्ण मजदूरी कर लेगा लेकिन आरक्षण की मांग नहीं करेगा.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Apr 2026 12:27 PM (IST)
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देश में आरक्षण को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है. इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि सवर्ण रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा पर आरक्षण नहीं मांगेगा. यह वादा है. उन्होंने आगे कहा कि जब 300 साल तक शिक्षा पर सवर्णों का राज था, अब आरक्षण पर बोल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आरक्षण में जब नाम डाला गया तो कुछ जातियों में कहीं अगड़ी तो कहीं पिछड़ी है. अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से नाम डाल दिया गया. उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के लोगों आप के बीच में बहुत बड़ी संख्या में अगड़ी जाति के लोग घुस गए हैं. यह लोग भी आपका हक मार रहे हैं. उन्होंने कहा कि 75 सालों में पिछड़ों को कुछ नहीं मिला और न आगे मिलेगा. क्योंकि अगड़ी जाति के लोग पिछड़े बन गए हैं.

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पूर्व सांसद ने पिछड़ी जाति वालों से क्या कहा?

पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि पिछड़ी जाति वालो ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, लाला से और बनियों से आपका कोई बैर नहीं है. आपके यहां जो नकली पिछड़ी के लोग बन गए हैं वह आपका हक खा रहे हैं. तो नकली वालों से बैर रखो. 

सवर्णों को लेकर क्या बोले पूर्व सांसद?

पूर्व सांसद ने सवर्णों को लेकर कहा कांशीराम चाहते थे कि सवर्णों अगड़ों को नीचे कर दिया जाए. उनका सपना था कि अगड़ी जाति पिछड़ों से ऊपर न रहे. इसलिए आज उनका सपना पूरा हो गया है. पूर्व सांसद ने कहा कि आज देख सकते हैं कि हम ठाकुर, ब्राहम्ण गोशालाओं में जमकर मजदूरी करते हैं. आजादपुर मंडी में हम सब्जी बेचने का काम करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में रिक्शा चलाने का काम करते हैं. बहराइच में अंधेरे में रिक्शा चलाते हैं. आप देख सकते हैं कि हम मजदूरी करके अपना पेट पालने का काम करते हैं. यानी आपका जो सपना था वह पूरा हो गया. हम टॉप पर थे अब नीचे आ गए. अब हम रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी के रूप में मिलेंगे. 

आपका हक आपके लोग मार रहे हैं- बृज भूषण शरण सिंह

उन्होंने कहा कि आपका सपना पूरा हो गया लेकिन हमारा और आपका झगड़ा क्यों समाप्त नहीं हो रहा है. पूर्व सांसद ने कहा कि वह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका हक आज हम नहीं मार रहे, आपका हक सवर्ण नहीं मार रहा है. क्योंकि वह तो मजदूरी कर रहा है. रिक्शा चला रहा है. आपका हक आपकी जात बिरादरी के लोग मार रहे हैं जो टॉप पर बैठे हैं. 

बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि 75 साल पूरे हो गए हैं लेकिन आरक्षण का विरोध हम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा आने वाले 100 सालों तक हम आरक्षण की मांग नहीं करेंगे. सवर्ण रिक्शा चलाकर जी लेगा लेकिन आरक्षण की मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपका भला भी नहीं होगा. क्योंकि भला करने वाली जगह फितनी नौकरी है. आपका हक आईएएस, आईपीएस खा रहे हैं. इसलिए हम मत मारो, हमें परेशान मत करो. 

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 20 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Gonda News Brij Bhushan Sharan Singh BJP UP NEWS
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