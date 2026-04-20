'नए शादीशुदा जोड़े के चूड़े का रंग भी लाल...' अपर्णा ने जलाया सपा का झंडा तो बोले अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे को जलाए थे. अब इसको लेकर यूपी की सियासत गरमा गई है. अब इस मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. अखिलेश यादव ने कहा कि उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रंग जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है. हर धर्म का कोई न कोई रंग होता है.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों का लाल रंग है. लाल रंग क्रांति का तो है ही लेकिन यह हमारी देवियों का रंग भी है. उनके पहनावे का भी रंग है. हनुमान जी का रंग भी लाल है. नए शादीशुदा जोड़े जब बनते हैं उनके चूड़े का रंग भी लाल होता है. इसलिए किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाना चाहिए.

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम आधी आबादी को उनका हक और सम्मान देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें किसकी गिनती होगी यह कौन तय करेगा. उन्होंने कहा कि आधी आबादी में महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी आधी आबादी की बात कर रही है. जो पीडीए समाज की आधी आबादी है उन सबको हक और सम्मान मिले.

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अपर्णा यादव ने जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा

बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बिल गिरने के बाद अपना विरोध प्रकट करते हुए समाजवादी और कांग्रेस के झंडे को आग लगा दी थी. इस दौरान सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज इस अंधेरी रात में मैं इन दुर्योधन और दुश्शासन रूपी राजनीतिक पार्टियों के झंडे जलाकर संपूर्ण भारतीय नारी शक्ति की अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूं.

उन्होंने आगे लिखा कि अगर आज में चुप रह जाती तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करती. इस प्रदर्शन के माध्यम से आज मैं इन विधर्मियों को बताने आई हूं कि भारतीय नारी के अधिकारों का विरोध इनको इनके संपूर्ण नाश से चुकाना होगा. उन्होंने लिखा कि देश की मात्र शक्ति और सारा देश इन कलयुगी दुश्शासनों को कभी माफ नहीं किया जाएगा.

इस दौरान अपर्णा यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करता. विपक्ष के इस रवैये को महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी. अपर्णा यादव ने बिल गिरने के बाद उसको 'काली रात' बताया है.

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