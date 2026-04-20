हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'नए शादीशुदा जोड़े के चूड़े का रंग भी लाल...' अपर्णा ने जलाया सपा का झंडा तो बोले अखिलेश यादव

'नए शादीशुदा जोड़े के चूड़े का रंग भी लाल...' अपर्णा ने जलाया सपा का झंडा तो बोले अखिलेश यादव

UP News: बीजेपी नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव द्वारा सपा और कांग्रेस का झंडा जलाए जाने पर सियासत तेज है. इस बीच अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Apr 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे को जलाए थे. अब इसको लेकर यूपी की सियासत गरमा गई है. अब इस मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. अखिलेश यादव ने कहा कि उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रंग जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है. हर धर्म का कोई न कोई रंग होता है. 

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों का लाल रंग है. लाल रंग क्रांति का तो है ही लेकिन यह हमारी देवियों का रंग भी है. उनके पहनावे का भी रंग है. हनुमान जी का रंग भी लाल है. नए शादीशुदा जोड़े जब बनते हैं उनके चूड़े का रंग भी लाल होता है. इसलिए किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाना चाहिए. 

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम आधी आबादी को उनका हक और सम्मान देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें किसकी गिनती होगी यह कौन तय करेगा. उन्होंने कहा कि आधी आबादी में महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी आधी आबादी की बात कर रही है. जो पीडीए समाज की आधी आबादी है उन सबको हक और सम्मान मिले.

हरियाणा की धरती से अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा- कांग्रेस हमारे साथ...2027 में बनाएंगे सरकार

अपर्णा यादव ने जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा

बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बिल गिरने के बाद अपना विरोध प्रकट करते हुए समाजवादी और कांग्रेस के झंडे को आग लगा दी थी. इस दौरान सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज इस अंधेरी रात में मैं इन दुर्योधन और दुश्शासन रूपी राजनीतिक पार्टियों के झंडे जलाकर संपूर्ण भारतीय नारी शक्ति की अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूं. 

उन्होंने आगे लिखा कि अगर आज में चुप रह जाती तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करती. इस प्रदर्शन के माध्यम से आज मैं इन विधर्मियों को बताने आई हूं कि भारतीय नारी के अधिकारों का विरोध इनको इनके संपूर्ण नाश से चुकाना होगा. उन्होंने लिखा कि देश की मात्र शक्ति और सारा देश इन कलयुगी दुश्शासनों को कभी माफ नहीं किया जाएगा. 

इस दौरान अपर्णा यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करता. विपक्ष के इस रवैये को महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी. अपर्णा यादव ने बिल गिरने के बाद उसको 'काली रात' बताया है. 

गाजियाबाद: 4 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप और हत्या का इनामी आरोपी एनकाउंटर में ढेर

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Aparna Yadav Akhilesh Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नए शादीशुदा जोड़े के चूड़े का रंग भी लाल...' अपर्णा ने जलाया सपा का झंडा तो बोले अखिलेश यादव
'नए शादीशुदा जोड़े के चूड़े का रंग भी लाल...' अपर्णा ने जलाया सपा का झंडा तो बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कन्नौज का नाम गोरखपुर रख देंगे..', स्मृति ईरानी की चुनौती पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में दिया जवाब
'कन्नौज का नाम गोरखपुर रख देंगे..', स्मृति ईरानी की चुनौती पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ही व्यापारियों पर गैस संकट की मार, सरकारी दावों पर उठे सवाल
केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ही व्यापारियों पर गैस संकट की मार, सरकारी दावों पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रा का शुभारंभ, गंगोत्री-यमुनोत्री के खुले कपाट; PM मोदी के नाम से हुई पहली पूजा
चारधाम यात्रा का शुभारंभ, गंगोत्री-यमुनोत्री के खुले कपाट; PM मोदी के नाम से हुई पहली पूजा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: ट्रंप का गुस्सा कैमरे पर दिखा! भारतीय टैंकर पर हुए हमले के सवाल पर भड़क गए, किससे कहा- Out
ट्रंप का गुस्सा कैमरे पर दिखा! भारतीय टैंकर पर हुए हमले के सवाल पर भड़क गए, किससे कहा- Out
बिहार
महिला आरक्षण: 'यह बिल पास हो जाता तो…', उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष पर बरसे, 22 को विरोध मार्च
महिला आरक्षण: 'यह बिल पास हो जाता तो…', उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष पर बरसे, 22 को विरोध मार्च
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
बॉलीवुड
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग, बोले-'हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूं'
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
विश्व
Ajit Doval Visit Saudi: सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
ट्रेंडिंग
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले, वीडियो वायरल
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले
जनरल नॉलेज
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget