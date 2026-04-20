अयोध्या: राम की पैड़ी पर मनचले की गुंडई, सफाईकर्मी महिलाओं का फूटा गुस्सा, चप्पलों से पीटा
Ayodhya News In Hindi: राम की पैड़ी पर महिला सफाईकर्मियों से छेड़छाड़ के बाद महिलाओं ने युवक की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो गए है.
अयोध्या के राम की पैड़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ की घटना ने लोगों को आक्रोशित कर दिया. आरोप है कि एक नशे में धुत युवक ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें परेशान करने की कोशिश की. इस पर मौके पर मौजूद महिला कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युवक को पकड़कर चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.
निगम की महिलाओं से युवक ने की छेड़छाड़
बताया जा रहा है कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मण घाट चौकी अंतर्गत राम की पैड़ी पर यह घटना हुई, जहां नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में लगी थीं. तभी एक नशे की हालत में युवक वहां पहुंचा और महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगा. महिलाओं का आरोप है कि यह युवक पहले भी कई बार राम की पैड़ी पर आने-जाने वाली महिलाओं के साथ अभद्रता कर चुका है, लेकिन कार्रवाई न होने से उसका हौसला बढ़ता गया.
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घटना का वीडियो वायरल
इस बार जब युवक ने फिर हरकत की, तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे मौके पर ही चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह महिला सफाईकर्मी युवक को सबक सिखा रही हैं. अब यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव है. देखना होगा कि इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.
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Source: IOCL