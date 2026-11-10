सनातन पांडेय पर भड़के BJP प्रवक्ता, 'आज से उनका नाम औरंगजेब रखता हूं'

समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय द्वारा कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना को जायज ठहराने वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा,"सैकड़ों निहत्थे कारसेवकों की हत्या को जायज ठहराकर सनातन पांडेय ने उन परिवारों और सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी."

अंकुश ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "आज से उनका नाम औरंगजेब रखता हूं. सपा सांसद सनातन पांडेय ने अपने बयान में कारसेवकों पर गोली चलवाने को सही ठहराया था, जिसके बाद बीजेपी से तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है.

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अखिलेश की चाटुकारिता में इतना भी मत गिरिए

अंकुश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव की चाटुकारिता में सनातन पांडेय इस हद तक गिर गए हैं कि अब सनातन को ही अपमानित कर रहे हैं. सपा ने हमेशा ही हिंदू धर्म को अपमानित किया है. उनके इस बयान से उनके परिवार को भी शर्मिंदगी महसूस होगी. बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही अखिलेश को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है.

हिंदू समाज सनातन पांडेय का बहिष्कार करे

बीजेपी प्रवक्ता ने हिंदू समाज से अपील की कि सनातन पांडेय का सामाजिक बहिष्कार किया जाए. उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए और जिस दरवाजे पर भी वे जाएं, वहां से उन्हें दुत्कारकर बाहर कर देना चाहिए. अंकुश त्रिपाठी ने कहा कि कारसेवकों की हत्या को जायज ठहराने वाला बयान निंदनीय है और इसे हिंदू समाज किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा.

क्या कहा था सनातन पांडेय ने ?

बलिया से सांसद सनातन पांडेय ने कहा था कि अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलवाई होती, तो देश में गृहयुद्ध छिड़ जाता. उन्होंने गोलीबारी का बचाव करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा के लिए वह कदम उठाया था.

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