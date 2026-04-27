बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिन्दुओं का चार बच्चे पैदा करने की सलाह दी है. जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को अपनी चिंता करनी चाहिए, बीजेपी की चिंता के लिए हम पर्याप्त हैं. वहीं चार बच्चे पैदा करने पर कहा ये बात सबसे पहले उन्होंने ही कही थी.

बीजेपी सांसद ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा, "दिल बहलाने के लिए ग़ालिब ख़्याल अच्छा है. वो अपनी चिंता करें, भाजपा की चिंता करने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं. मोदी जी और अमित शाह का आशीर्वाद है. योगी जी का बुलडोज़र चल ही रहा है. उन्हें भाजपा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है."

चार बच्चे वाले बयान बोले साक्षी महाराज

जब भाजपा सांसद से हिन्दुओं को चार बच्चे करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका समर्थन किया और कहा कि "ये बयान तो कभी सबसे पहले मैंने मेरठ में दिया था. मेरे खिलाफ एफआईआर भी हो गई थी. एक तरफ जनसंख्या 'सुरसा' की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है. वैसे तो क़ानून बनना चाहिए 'हम दो हमारे दो..पर उनके भी दो..' लेकिन, अगर कानून नहीं बनता है तो संतुलन न बिगड़ जाए.

साक्षी महाराज ने कहा कि जब-जब हिन्दू घटा, तब-तब देश बंटा है. जहां-जहां हिन्दू घटा वहां-वहां दंगे हुए, इसलिए हिन्दू राष्ट्र की वकालत करने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने जो ये कहा कि हिन्दुओं को चार बच्चे पैदा करने चाहिए ये बात मैं बहुत पहले कह चुका था. एक बच्चा संघ में जाना चाहिए, एक बच्चा सेना में जाना चाहिए, एक बच्चा माता-पिता की सेवा के लिए और एक बच्चा सनातन अड्डा है. हम लोगों को आश्रम, महात्मा भी कम होते चले जा रहे हैं एक संतो भी देना चाहिए.

राघव चड्ढा पर जमकर भड़कीं डिंपल यादव, कहा- 'आपने जो किया वह राष्ट्रद्रोह के बराबर'

धीरेंद्र शास्त्री ने दिया था ये बयान

बता दें कि बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हुए एक बच्चा आरएसएस को देने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि आपदा के समय लोग भागते हैं जबकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक वहां जाकर लोगों की सहायता करते हैं.

यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट