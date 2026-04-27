राघव चड्ढा पर जमकर भड़कीं डिंपल यादव, कहा- 'आपने जो किया वह राष्ट्रद्रोह के बराबर'

समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों पर तीखा हमला किया है. उन्होंने राघव को गद्दार बताते हुए एक पार्टी ने भरोसा किया और आप दूसरी में शामिल हो गए? ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है.



सपा सांसद डिंपल यादव ने राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर बड़ा हमला बोला और कहा कि इस तरह के कदम देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कम करते हैं. लोकसभा में सासंदों को जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और आप राज्यसभा सांसद थे, जिन्हें उनके दलों के द्वारा नामांकित किया जाता है और वे विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं.

डिंपल यादव ने राघव चड्डा को कहा 'राष्ट्रद्रोही'

सपा सांसद ने कहा कि पार्टी के विशेष नेतृत्व द्वारा चुने जाने के बाद पार्टी छोड़कर जाना विश्वासघात है. जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बने, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और आप दूसरी पार्टी में शामिल हो गए. ये राजद्रोह के बराबर है.

डिंपल यादव ने इससे पहले मैनपुरी भी राघव चड्ढा पर हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार बताया था. उन्होंने कहा कि "जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे.. सांसद बने.. आप जनता के बीच तो गए नहीं थे वोट मांगने कि आप लोकप्रिय थे और आपकों लोगों ने चुनकर भेजा. आप आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे और कहीं न कहीं मैं समझती हूं कि इसे गद्दारी कहा जाएगा."

यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट

आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव

डिंपल यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ शुक्रवार को आम आदमी पार्टी से अलग हो गए और बाद में नितिन नबीन की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के जरिए बताया कि उनके साथ संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं.

राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार पार्टी छोड़ने की जानकारी सदन के अध्यक्ष को दे दी है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पर अपने सिद्धांतों को भूल जाने और भटक जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी अब ईमानदार कार्यकर्ताओं को जगह नहीं देती.

प्रयागराज प्रियांशु हत्याकांड का खुलासा: अवैध संबंध के शक में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार