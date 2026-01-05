KKR विवाद के बाद BJP नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी, बंगाली भाषा में आया मैसेज

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. संगीत सोम के सरकारी नंबर पर आज सुबह (5 जनवरी, 2026) को आठ बजे यह धमकी भरा मैसेज बंगाली भाषा में आया है, संगीत सोम ने पुलिस को जानकारी और नंबर की डिटेल दी है. धमकी भरे मैसेज में न्यूज चैनल को भी उड़ाने की बात कही गई है. संगीत सोम इन दिनों आईपीएल फ्रेंचाइजी KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी से चर्चा में थे.

बीजेपी नेता संगीत सोम ने मेरठ पुलिस को उनके व्हाट्सएप नंबर पर आया बंगाली भाषा का मैसेज और कॉल डिटेल भेजी है. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. संगीत सोम बीजेपी के तेज तरार्र नेताओं में शुमार हैं जो अक्सर अपने कट्टर बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं.

सोमवार सुबह फोन पर मिली धमकी

पुलिस को दी गई शिकायत में संगीत सोम ने अपने स्क्रीन शॉट्स शेयर किए हैं. जिसमें बांग्ला भाषा में उन्हें और न्यूज चैनल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. माना जा रहा है कि यह धमकी उन्हें हाल में बांगलादेशी खिलाड़ी का विरोध करने की वजह से मिली है. धमकी के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है.

शाहरख खान को बताया था गद्दार

संगीत सोम ने आईपीएल टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में लेने पर शाहरुख खान को गद्दार कहा था. और मांग की थी कि देश में बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे. हालांकि विरोध के बाद आईपीएल टीम KKR ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर कर दिया है. लेकिन अब संगीत सोम को धमकी के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है. संगीत सोम को धमकी मामले में अभी मेरठ पुलिस की प्रतिक्रिया नहीं मिली है. पुलिस सूत्रों के मुताबी मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.