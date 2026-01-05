'भगवान राम के लिए सत्ता कुर्बान करने में संकोच नहीं किया', कल्याण सिंह की जयंती पर बोले CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार (5, जनवरी 2026) को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे. जब उन्होंने 1991 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो यहां अराजकता और गुंडागर्दी थी, सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच रहा था.,

सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ अराजकता और कुशासन था और दूसरी तरफ हिंदू समाज 500 साल की गुलामी से आजाद होने के लिए तरस रहा था. उसी समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली. जब वे काम कर रहे थे, तो उन्हें अस्थिर करने की साजिशें रची गईं. जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, तो राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उन्होंने अपने अराध्य भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्व सीएम ने गुलामी के ढांचा को हटाने की सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली.

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम रामभक्त, 'पद्म विभूषण' श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।



श्रद्धेय 'बाबूजी' का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को नई… pic.twitter.com/3JWNyeQTQu — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 5, 2026

सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए और राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा. आज यही कारण है कि हर भारतवासी उन्हें इसी रूप में याद करता है. आज हमारे बीच में नहीं लेकिन एक विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में उनकी सेवाएं हमेशा याद रहेंगी.



वहीं सीएम योगी ने कल्याण सिंह की जयंती पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा-"असंख्य रामभक्तों के हृदय में विश्वास का दीप प्रज्वलित करने वाले श्री राम मंदिर आंदोलन के अडिग सेनानी, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण' श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. निष्ठा, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय 'बाबूजी' ने अपनी जन-कल्याणकारी नीतियों और दृढ़ प्रशासनिक संकल्प से उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति दी. उनका जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है."

