'चाचा और चच्चा देंगे सपा को गच्चा', अखिलेश के दावों पर BJP का पलटवार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर एक पोस्ट किया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मौजूदा काँग्रेस के साथ गठबंधन से परेशान हैं. उन्हें तो अपने चाचा शिवपाल यादव की आज़म खान से मुलाक़ात पर ध्यान देना चाहिए.

चाचा और चच्चा देंगे सपा को गच्चा- BJP

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव की 'एक्स' पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मौजूदा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन से चिंतित है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सांसद इमरान मसूद से बयान दिलवाकर समाजवादी पार्टी पर अत्यधिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. इसलिए अखिलेश यादव नए गठबंधन और पार्टनर की तलाश में भाजपा गठबंधन सहयोगियों पर डोरे डाल रही है.

बीजेपी नेता ने कहा कि सपा मुखिया जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं. उन्होंने तो अपनी पार्टी के भीतर शिवपाल यादव की आजम खान के साथ हुई मुलाक़ात पर ध्यान देने चाहिए. चाचा और चच्चा दोनों मिलकर सपा को गच्चा दे देंगे.

आशीष पटेल ने दी तीखी प्रतिक्रिया

वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए की सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के नेता आशीष पटेल ने भी अखिलेश यादव के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'अपना दल ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलता, हम ज़मीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखते हैं.'

आशीष पटेल ने दावा किया कि यूपी में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. शायद इसी हकीकत से परेशान होकर आप दूसरे के शब्दों को अफ़वाह बताने की कोशिश करते-करते स्वयं ही अफ़वाहों के वाहक बनते जा रहे है. जनता सब देख रही है और 2027 में अपना स्पष्ट जनादेश देने जा रही है.

बता दें कि मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया था कि बीजेपी अपनी हार देखकर पीडीए के दबाव में अपने सहयोगियों को छिटकने से बचाने के लिए सहयोगी दल आरएलडी को 73 सीटें, सुभासपा को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना पर काम कर रही है. उनकी इस पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है.

यूपी भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों के लिए IMD ने दी चेतावनी