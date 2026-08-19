CM योगी बोले- 'भारत-जापान साझेदारी से बढ़ेंगे निवेश और रोजगार के अवसर'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर और राजदूत समेत 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात की. इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से भारत-जापान संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. हमारी सरकार जापान के साथ दीर्घकालिक भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं. इससे यूपी में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत-जापान पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है. उत्तर प्रदेश इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है. यूपी में ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन एनर्जी समेत कई सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. जापानी प्रतिनिधिमंडल भी यूपी में निवेश को लेकर उत्साहित है.

जापान के साथ साझेदारी से बढ़ेगा रोजगार

सीएम योगी ने कहा कि हम जापानी निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में सफल होंगे. भारत-जापान साझेदारी को यूपी में निवेश और रोजगार के नए अवसरों में बदलने पर हमारा ज़ोर है. यामानाशी प्रांत के साथ हमारी पार्टनरशिप अब साझा विरासत से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों तक पहुंच रही है. जिसका प्रतिफल अब ठोस निवेश के रूप में सामने आ रहा है.

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यूपी में निवेश के लिए विश्वस्तरीय ढांचा

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा है और निवेश के अनुकूल नीतियां हैं. जिससे जापान की कंपनियों को निवेश के बेहतर अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि यूपी अब अपनी युवा शक्ति और जापान की तकनीक के साथ मिलकर एक नया अध्याय लिखने की ओर बढ़ चुका है. यह भारत और जापान के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का एक अनूठा प्रमाण है.

जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ ये कार्यक्रम 23 अगस्त तक चलेगा. आज 19 अगस्त को भी दिल्ली में ही बातचीत होगी. इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल नोएडा जाएगा और फिर 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य निवेश सम्मेलन होगा. आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में भी निवेश के कार्यक्रम होंगे. 22 अगस्त को जापानी प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाकर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा.

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