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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों के लिए IMD ने दी चेतावनी

यूपी भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों के लिए IMD ने दी चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, इनमें 9 जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 19 Aug 2026 09:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश हो रही हैं. मौसम विभाग ने आज 19 अगस्त को भी प्रदेश के 26 जिलों भारी बारिश की चेतावनी दी हैं. इनमें से 9 जिलों में बहुत भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि गुरुवार से बारिश की रफ़्तार में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी लगभग सभी जिलों में बारिश के आसार हैं. लेकिन, पूर्वांचल में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. जहां कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है तो वहीं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के जिलों अत्यधिक बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है.  

अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट

महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर, चंदौली, सोनभद्र और संत रविदास नगर में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ललितपुर, हमीरपुर, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. जबकि झांसी, जालौन, औरैया, कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाज़ीपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है. 

इन जिलों में भारी होने का अनुमान

राजधानी लखनऊ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, हाथरस और फर्रुखाबाद में आज अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी वहीं नोएडा, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, सँभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या में आज कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज एक ये दो जगहों पर हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. 

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मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मानसून सक्रिय रहने का अनुमान हैं. इस दौरान रह-रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा. मध्य यूपी और पूर्वी यूपी के ज़्यादातर जिलों में अच्छी बारिश होने का अनुमान हैं. 24 अगस्त तक अलग-अलग हिस्सों में बारिश होगी. बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आई है. 

बारिश से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त

प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर चल रहे हैं तो वहीं प्रदेश के 13 जिलों में नदियों के पास निचले इलाकों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है. प्रयागराज में जगह-जगह जलजमाव और खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए आज स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 19 Aug 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
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