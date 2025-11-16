हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव के नतीजे यूपी के लिए हैं संदेश? NDA की जीत ने विपक्षी दलों के बिगाड़े समीकरण

बिहार चुनाव के नतीजे यूपी के लिए हैं संदेश? NDA की जीत ने विपक्षी दलों के बिगाड़े समीकरण

Lucknow News: विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन की ओर से तेजस्वी और राहुल ने अपने को नेता मान लिया और सहयोगियों का उस हिसाब से साथ नहीं दिया. सपा-कांग्रेस को बयानबाजी में भी सामंजस्य दिखाना होगा.

16 Nov 2025 02:19 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी दलों को भी सीख लेने का संकेत कर दिया हैं. महागठबंधन की फिल्म फ्लॉप होने के बाद अब विपक्षी दलों के सामने अपनी रणनीति में बदलाव करने की मजबूरी हैं. यहां के नतीजों को देखने के बाद अंदर खाने इसकी चर्चा भी होने लगी हैं. हालांकि सपा मुखिया ने इसके पीछे एसआईआर को ही जिम्मेदार ठहराया हैं. सपा खेमे के भीतर भी यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितना लाभकारी साबित होगा.

पिछले दो लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत सीमित रहा हैं, जबकि सीटों की साझेदारी में सपा को अपेक्षाकृत अधिक समझौता करना पड़ता है. बिहार में हुआ प्रदर्शन भी इस चिंता को और गहरा करता है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस नतीजे ने न केवल विपक्षी रणनीति की कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की उपयोगिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल कहते हैं कि किसी भी सरकार की जब आलोचना करते हैं तो वह सिर्फ कमरे में बैठकर न करें. बल्कि वह तार्किकता पर हो.

बिहार में नीतीश कुमार की आलोचना हुई, लेकिन उनको समाज के हर तबके का समर्थन मिला. ऐसे ही यूपी में सीएम योगी की आलोचना तार्किक हो, न की राजनीतिक. एंटी इनकंबेंसी कोई फैक्टर नहीं है. इसका उदाहरण यूपी और उत्तराखंड सीधे देखे जा सकते हैं. जब चुनावी रणनीति बनाते हैं, तो संगठन का आंकलन जरूर करें.

विश्लेषकों का आंकलन

विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन की ओर से तेजस्वी और राहुल ने अपने को नेता मान लिया और सहयोगियों का उस हिसाब से साथ नहीं दिया. यूपी में सपा-कांग्रेस को बयानबाजी में भी सामंजस्य दिखाना होगा. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आमोदकांत का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश को अब आने वाले चुनावों से पहले अपनी रणनीति का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करना होगा. बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया है कि केवल विपक्षी एकता के नारे से चुनावी जमीन नहीं बदलती, बल्कि एकता दिखनी भी जरूरी है. बिहार की हार अखिलेश के लिए महज़ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि भविष्य की लड़ाई मजबूत तैयारी, नई रणनीति और सही साझेदारियों से ही जीती जा सकती है.

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ने जहां एनडीए को एक नई ताकत दी है, वहीं विपक्षी दलों सपा और कांग्रेस के लिए बड़ा सबक सिखा दिया है. विपक्षी दलों का वोट चोरी मुद्दा और जातीय गणित का सिस्टम फेल रहा. सपा के सामने 2024 वाली जीत बरकरार रखने की चुनौती है. इसके साथ पीडीए के साथ अन्य रणनीति पर भी फोकस करना होगा. इसके साथ बसपा पहले से ज्यादा एक्टिव है. ऐसे में दलित वोट बैंक में सेंधमारी करना भी बड़ी चुनौती होगी.

16 Nov 2025 02:19 PM (IST)
BJP NDA SAMAJWADI PARTY CONGRESS Bihar Election Results 2025
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
दक्षिण फिल्में, कोरगज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली धमाके का खौफनाक CCTV फुटेज वायरल, देखिए रिपोर्ट
