अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश

बिहार चुनाव का काउंटडाउन खत्म हो गया है और कल यानी 6 नवंबर की वो तारीख भी सामने आ गई है जब जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी. इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग को लेकर नवादा में जनसभा को संबोधित किया.

उन्होंने जनता से बदलाव और रोजगार के नाम पर मतदान करने की अपील की. अखिलेश ने कहा कि "बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डाले, नौकरी के लिए वोट डाले और तेजस्वी के लिए वोट डाले." उन्होंने बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखा हमला बोला.

योगी सरकार पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे “योगी होकर भी झूठ बोलते हैं.” उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रही है और जनता ने वहां बीजेपी को नकार दिया है. अखिलेश ने चुनौती भरे लहजे में कहा, "यूपी ने उन्हें अवध में हरा दिया, अब बिहार की जनता उन्हें मगध में हराएगी."

#WATCH | Nawada, Bihar: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "I would like to urge the people of Bihar to go out, vote in large numbers, vote for jobs and to support the new generation Tejashwi." pic.twitter.com/0jxC8NHcy4 — ANI (@ANI) November 5, 2025

महागठबंधन को बताया मजबूत

अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार महागठबंधन एतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बाहर जाएं, बड़ी संख्या में मतदान करें, नौकरियों के लिए वोट करें और नई पीढ़ी के तेजस्वी का समर्थन करें. बिहार के लोग अब बीजेपी की राजनीति को भलीभांति समझ चुके हैं और इस बार गठबंधन को रिकॉर्ड सीटें मिलने वाली हैं. अखिलेश ने युवाओं और किसानों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि नीति परिवर्तन का चुनाव है, जिसमें रोजगार, शिक्षा और किसान सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा होगा.

नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी

नीतीश कुमार पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें खुद पता है कि बीजेपी उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. उन्होंने पीएम मोदी के रोडशो में नीतीश की गैरमौजूदगी को इसी का संकेत बताया. अखिलेश ने कहा कि जनता अब जान चुकी है कि बीजेपी के साथ रहने का मतलब है “अपने भविष्य से समझौता करना.” उन्होंने कहा कि बिहार को अब नया नेतृत्व चाहिए और वह बदलाव महागठबंधन के साथ ही संभव है.