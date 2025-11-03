Bihar Election 2025 Live: आज कटिहार और सहरसा में PM मोदी, प्रियंका गांधी भी करेंगी रोड-शो
Bihar Assembly Election 2025 Live: 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है. ऐसे में पहले चरण का प्रचार आखिरी दिनों में पहुंच गया है. यहां लाइव में पढ़िए बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें.
6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है. ऐसे में कहा जा सकता है कि पहले चरण का प्रचार अब आखिरी दिनों में पहुंच गया है. पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और अमित शाह ने बिहार में मोर्चा संभाला है. लगातार रैलियां, जनसभा और रोड-शो हो रहे हैं.
इस बीच बिहार के मोकामा में हुए दुलारचंद यादव की हत्या से सियासत भी तेज हो गई है. इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है. पुलिस के मुताबिक दुलारचंद यादव हत्या मामले में अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस घटना में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें रविवार (2 नवंबर, 2025) को जेल भेज दिया गया. मोकामा में जेडीयू के लिए आज (सोमवार) ललन सिंह प्रचार करेंगे.
दूसरी ओर दानापुर से आरजेडी के प्रत्याशी रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद हैं. ऐसे में आज (सोमवार) लालू यादव उनके लिए प्रचार करेंगे.
आज कहां किसकी रैली?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सहरसा और कटिहार में जनसभाएं करेंगे
- दोपहर 1.45 बजे पटेल ग्राउंड, सहरसा
- दोपहर 3.30 बजे लेलहा चौक, हथिया दियारा गांव, कटिहार
अमित शाह आज बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे
- दोपहर 12:15 बजे श्री जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय मैदान, चंदौली, शिवहर
- दोपहर 01:30 बजे फुटबॉल मैदान, रीगा, सीतामढ़ी
- दोपहर 03:15 बजे सार्वजनिक दुर्गा पूजा मैदान, खुटौना, मधुबनी
तेजस्वी यादव आज 15 जनसभाओं को संबोधित करेंगे
- सुबह 9:50 बजे, बक्सर विधानसभा
- सुबह 10:15 बजे, बक्सर के ब्रहम्पुर विधानसभा
- सुबह 10:40 बजे, भोजपुर के जगदीशपुर विधानसभा
- सुबह 11:05 बजे, भोजपुर के संदेश विधानसभा
- सुबह 11:30 बजे, आरा विधानसभा
- सुबह 11:55 बजे, भोजपुर के बड़हरा विधानसभा
- दोपहर 12:20 बजे, सारण के एकमा विधानसभा
- दोपहर 12:45 बजे, सारण के छपरा विधानसभा
- दोपहर 1:10 बजे, पटना के मनेर विधानसभा
- दोपहर 1:35 बजे, पटना के दानापुर विधानसभा
- दोपहर 2 बजे, पटना के फतुहा विधानसभा
- दोपहर 2:25 बजे, नालंदा के इसलामपुर विधानसभा
- दोपहर 2:50 बजे, नालंदा के हिलसा विधानसभा
- दोपहर 3:15 बजे, पटना के मसौढ़ी विधानसभा
- दोपहर 3:40 बजे, पटना के पालीगंज विधानसभा
प्रियंका गांधी आज बिहार में 2 जनसभाएं और रोड शो करेंगी
- सुबह 11.30 बजे सोनबरसा में जनसभा
- दोपहर 1 बजे रोसड़ा में रोड शो
- दोपहर 2 बजे लखीसराय में जनसभा
अखिलेश यादव की 3 जनसभाएं, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए सीवान के रघुनाथपुर में करेंगे जनसभा
- दोपहर 12.15 बजे शिवधर, अनुठा +2 हाईस्कूल ग्राउंड, कल्याणपुर विधानसभा, पूर्वी चंपारण
- दोपहर 1.15 बजे- हुसैनगंज ग्राउंड, रघुनाथपुर विधानसभा, जिला सीवान
- दोपहर 2.40 बजे - रामगढ़ हाईस्कूल, भभुवा विधानसभा, जिला कैमूर
पवन सिंह और शाहनवाज हुसैन आज बिहार में साथ में 3 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे
- सुबह 10.50 से 11.30 बजे, दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जनसभा करेंगे
- दोपहर 12.35 से 1.25 बजे, दरभंगा के जाले विधानसभा के बजरंगी चौक पर जनसभा करेंगे
- दोपहर 2.15 से 2.55 बजे, गोपालगंज के बरौली विधानसभा के प्रेम नगर आश्रम के समीप वाला मैदान में जनसभा करेंगे
- दोपहर 3.50 से 4.40 बजे, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा के खुटाही उच्च विद्यालय, जफरपुर चौक, एकमा चौक, बंदी चौक, मनाईन, साहिबगंज नीम चौक, नवलवाई चौक, केशव चौक, सोमगढ़, बल्थी होते हुए राजेपुर तक रोड शो करेंगे
Bihar Election 2025 Live: मुंगेर में स्मृति ईरानी करेंगी रोड-शो
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी आज (सोमवार) दोपहर करीब 12 बजे मुंगेर में रोड-शो करेंगे. मुंगेर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय के लिए जनता से वोट मांगेंगी.
Bihar Election 2025 Live: बांका में नीतीश कुमार की सभा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (सोमवार) बांका में दो अलग-अलग चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. नीतीश कुमार का आगमन सोमवार की दोपहर करीब 12:40 बजे रजौन प्रखंड मुख्यालय मैदान में होगा, जहां वे धोरैया विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी मनीष कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे शंभूगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी जयंत राज के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.
