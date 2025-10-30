बहराइच में दर्दनाक हादसा, गेरुआ नदी में ग्रामीणों से भरी नाव पलटी, 8 लोग लापता, 13 को बचाया गया

उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब गेरुआ नदी में नाव पलटने से 22 लोग नदी की धारा में डूबने लगे. इस हादसे में 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकल निकाल लिया गया, जबकि आठ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं. सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है.

पेड़ से टक्कर के बाद पलटी नाव

ये घटना बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के गेरुआ नदी की है. खबर के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब लखीमपुर खीरी के खैरटिया बाजार से ग्रामीण वापस अपने घर भरथापुर जा रहे थे, तभी ग्रामीणों से भरी नाव बीच धारा में अचानक पेड़ से टकरा कर अनियंत्रित हो गई और पलट गई. जिसके बाद तकरीबन 22 लोग नदी की धारा में डूबने लगे.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय गांव के गोताखोरों ने 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है जबकि 8 लोगों की तलाश के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम को नदी में लगाया गया है.

एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया

नेपाल से निकल कर यूपी के मैदानी इलाकों में बहने वाली गेरुआ नदी की गहराई काफी ज्यादा है. जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक महिला जिसे नदी से बाहर निकाला गया उसकी हालत काफी गंभीर है, उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र ने बताया की घटना की सूचना मिलते ही सशस्त्र सीमा बल एवं स्थानीय गोताखोरों को रेस्क्यू के लिए तैनात कर दिया गया है जो 2 स्टीमरों से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को तेजी से राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

