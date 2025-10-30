हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबहराइच में दर्दनाक हादसा, गेरुआ नदी में ग्रामीणों से भरी नाव पलटी, 8 लोग लापता, 13 को बचाया गया

बहराइच में दर्दनाक हादसा, गेरुआ नदी में ग्रामीणों से भरी नाव पलटी, 8 लोग लापता, 13 को बचाया गया

Behraich Boat Accident: ये हादसा उस वक्त हुआ जब लखीमपुर खीरी के खैरटिया बाजार से ग्रामीण वापस अपने घर भरथापुर जा रहे थे, तभी नाव धारा के बीच अचानक पेड़ से टकरा कर अनियंत्रित होकर पलट गई.

By : परवेज रिजवी | Updated at : 30 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब गेरुआ नदी में नाव पलटने से 22 लोग नदी की धारा में डूबने लगे. इस हादसे में 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकल निकाल लिया गया, जबकि आठ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं. सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है. 

पेड़ से टक्कर के बाद पलटी नाव

ये घटना बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के गेरुआ नदी की है. खबर के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब लखीमपुर खीरी के खैरटिया बाजार से ग्रामीण वापस अपने घर भरथापुर जा रहे थे, तभी ग्रामीणों से भरी नाव बीच धारा में अचानक पेड़ से टकरा कर अनियंत्रित हो गई और पलट गई. जिसके बाद तकरीबन 22 लोग नदी की धारा में डूबने लगे.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय गांव के गोताखोरों ने 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है जबकि 8 लोगों की तलाश के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम को नदी में लगाया गया है. 

एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया

नेपाल से निकल कर यूपी के मैदानी इलाकों में बहने वाली गेरुआ नदी की गहराई काफी ज्यादा है. जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक महिला जिसे नदी से बाहर निकाला गया उसकी हालत काफी गंभीर है, उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र ने बताया की घटना की सूचना मिलते ही सशस्त्र सीमा बल एवं स्थानीय गोताखोरों को रेस्क्यू के लिए तैनात कर दिया गया है जो 2 स्टीमरों से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को तेजी से राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. 

UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Published at : 30 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Behraich News UP NEWS SDRF'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Economy: डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
हरियाणा
Haryana: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
हरियाणा: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Economy: डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
हरियाणा
Haryana: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
हरियाणा: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
क्रिकेट
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 9: धुआंधार कमाई के बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
9 दिन बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
ट्रेंडिंग
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget