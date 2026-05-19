हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: 'टावर वूमेन' की जिद पूरी, चार दिन के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी संग हुई शादी

Basti News: 'टावर वूमेन' की जिद पूरी, चार दिन के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी संग हुई शादी

Basti News in Hindi: बस्ती में चार दिन तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे का अंत निकाह के साथ हुआ. टावर पर चढ़ी युवती नादिया की जिद के आगे प्रेमी मेहताब झुक गया और दोनों ने पुलिस मौजूदगी में निकाह कर लिया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 May 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

बस्ती जिले में पिछले चार दिनों से चला आ रहा अभूतपूर्व, रोमांचक और सांसें रोक देने वाला हाईवोल्टेज ड्रामा आखिरकार शहनाइयों की गूंज और निकाह के पवित्र कबूलनामे के साथ शांत हो गया. अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जान की बाजी लगाने वाली युवती नादिया, जिसे स्थानीय लोग अब टावर वूमेन के नाम से पुकारने लगे हैं, अपनी जिद में कामयाब रही. उसकी जिद और अटूट जुनून के आगे आखिरकार उसके प्रेमी और मंगेतर मेहताब को झुकना ही पड़ा. दोनों का निकाह स्थानीय मौलवी की मौजूदगी में पूरे रीति-रिवाज के साथ संपन्न करा दिया गया है.

यह पूरा मामला केवल एक प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था, सामाजिक दबाव और प्रशासनिक सूझबूझ का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण बन गया है जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के गलियारों में हो रही है. महज 96 घंटों के भीतर दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल टावरों पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने वाली नादिया ने पुलिस और जिला प्रशासन की नाक में दम कर रखा था.

क्या है पूरा मामला

घटनाक्रम की शुरुआत चार दिन पहले वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से हुई थी, जहां नादिया अचानक एक गगनचुंबी मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसकी मांग थी कि उसके मंगेतर मेहताब को तुरंत मौके पर बुलाया जाए और उससे उसकी शादी कराई जाए. उस समय पुलिस और स्थानीय संभ्रांत लोगों ने किसी तरह मान-मनौव्वल कर और शादी का आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा था लेकिन जब दो दिनों तक प्रेमी पक्ष की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और वे वादे से पीछे हटते दिखे, तो नादिया का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया. उसने हार मानने के बजाय इस बार रुदौली क्षेत्र में एक और ऊंचे टावर को चुना और उस पर चढ़ गई. इस दूसरे ड्रामे ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस बार नादिया किसी भी सूरत में बिना निकाह के नीचे उतरने को तैयार नहीं थी और उसने ऊपर से ही कूदने की चेतावनी दे डाली थी.

जब मामला पूरी तरह से उलझ गया, टावर के नीचे सैकड़ों की भारी भीड़ जमा हो गई और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका गहराने लगी, तब मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) सत्येंद्र भूषण तिवारी ने खुद कमान संभाली. उन्होंने स्थिति की संवेदनशीलता और लड़की के मानसिक तनाव को भांपते हुए तुरंत बल प्रयोग या सख्त कानूनी कार्रवाई के बजाय काउंसलिंग और संवाद का रास्ता अपनाया. सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने तुरंत प्रेमी मेहताब और उसके परिजनों को मौके पर तलब किया. उन्होंने बंद कमरे में मेहताब और उसके पिता के साथ लंबी कानूनी और व्यावहारिक बातचीत की. पुलिस क्षेत्राधिकारी ने उन्हें कड़े शब्दों में समझाया कि यदि युवती कोई आत्मघाती कदम उठा लेती है तो कानूनी पचड़ों, मुकदमों और अदालती कार्रवाइयों में उनका पूरा परिवार और भविष्य बर्बाद हो जाएगा. इसके विपरीत, यदि वे आपसी सहमति से शादी कर लेते हैं तो न सिर्फ एक लड़की की जान बचेगी, बल्कि दोनों परिवारों को सामाजिक सम्मान और मानसिक शांति भी मिलेगी.

ये भी पढ़िए- बाराबंकी में पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील का बड़ा असर, पैदल कोर्ट पहुंचे न्यायाधीश

प्रेमी ने आधिकारिक रूप से युवती हो स्वीकार किया जीवनसाथी

सीओ की इस व्यावहारिक और कानूनी घुड़की-कम-समझाने का असर जादुई रहा. प्रेमी मेहताब और उसका परिवार आखिरकार नादिया की जिद और पुलिस की दलीलों के आगे आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया. मेहताब ने बिना किसी दबाव के शादी के लिए अपनी लिखित और मौखिक सहमति दे दी. इसके तुरंत बाद पास ही एक सुरक्षित और पवित्र स्थान पर स्थानीय मौलवी साहब को आमंत्रित किया गया. मौलवी ने निकाहनामा पढ़ा, जहां नादिया और मेहताब दोनों ने तीन बार 'कबूल है, कबूल है, कबूल है' कहकर एक-दूसरे को आधिकारिक रूप से अपना जीवनसाथी स्वीकार कर लिया.

किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था पूरा घटनाक्रम

निकाह संपन्न होने के बाद वाल्टरगंज, रुदौली और पूरे बस्ती जिले के प्रशासनिक अमले ने राहत की गहरी सांस ली है. स्थानीय ग्रामीणों के लिए यह पूरा घटनाक्रम किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था. जहां कुछ लोग नादिया के इस खतरनाक और जानलेवा कदम की आलोचना कर रहे हैं, वहीं आम जनता पुलिस उपाधीक्षक सत्येंद्र भूषण तिवारी की सूझबूझ और इस अनोखे हैप्पी एंडिंग की जमकर सराहना कर रही है. फिलहाल, नवविवाहित जोड़ा पुलिस संरक्षण और पारिवारिक रजामंदी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुका है.

हमारी प्राथमिकता पहले लड़की की जान सुरक्षित करना- डीएसपी

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा कि अगर पुलिस केवल बल प्रयोग या कानूनी डंडे का इस्तेमाल करती, तो शायद परिणाम आत्मघाती हो सकता था. हमारी प्राथमिकता पहले लड़की की जान सुरक्षित करना था. हमने मानवीय संवेदनाओं और दोनों परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखकर बातचीत का रास्ता चुना, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया.

ये भी पढ़िए- यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी

Published at : 19 May 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Basti News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: 'टावर वूमेन' की जिद पूरी, चार दिन के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी संग हुई शादी
बस्ती में 'टावर वूमेन' की जिद पूरी, चार दिन के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी संग हुई शादी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभी जिलों में एडवाइजरी जारी, 40 के पार पहुंचा पारा
उत्तराखंड में भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभी जिलों में एडवाइजरी जारी, 40 के पार पहुंचा पारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में हाईटेक बनाई जा रही रामकथा गैलरी, रामवंश की 63 पीढ़ियां होंगी प्रदर्शित
अयोध्या में हाईटेक बनाई जा रही रामकथा गैलरी, रामवंश की 63 पीढ़ियां होंगी प्रदर्शित
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Salman Khan के lonely post ने बढ़ाई fans की टेंशन, भाईजान बोले “मैं अकेला नहीं, बस me time enjoy करता हूं”
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव
ईरान पर हमले को लेकर पिछे हटे ट्रंप!
वड़ा पाव हुआ कितना महंगा! मुंबईकरों पर महंगाई का नया झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तूफान आने वाला है...', पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद राहुल गांधी की वॉर्निंग, PM मोदी के नॉर्वे दौरे पर किया कमेंट
'तूफान आने वाला है...', पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद राहुल गांधी की वॉर्निंग, PM मोदी के नॉर्वे दौरे पर किया कमेंट
मध्य प्रदेश
Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, तलाश में जुटीं टीमें
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, तलाश में जुटीं टीमें
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
स्पोर्ट्स
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
बॉलीवुड
'प्यार फील नहीं हुआ', सपना चौधरी ने पति वीर साहू संग शादी को लेकर किया शॉकिंग खुलासा
'प्यार फील नहीं हुआ', सपना चौधरी ने पति वीर साहू संग शादी को लेकर किया शॉकिंग खुलासा
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
हेल्थ
Male Fertility: सिर्फ मां नहीं, पिता की उम्र और आदतें भी तय करती हैं बच्चे की सेहत, भूलकर भी न करें ये गलती
सिर्फ मां नहीं, पिता की उम्र और आदतें भी तय करती हैं बच्चे की सेहत, भूलकर भी न करें ये गलती
ऑटो
सिंगल चार्ज में 682 KM रेंज, ये हैं भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें, जानिए डिटेल्स
सिंगल चार्ज में 682 KM रेंज, ये हैं भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget