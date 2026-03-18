बरेली डबल मर्डर केस: सास-साले के कातिल अफसर खान का एनकाउंटर, पत्नी ने कहा- ‘हैवान था’

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उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में थाना इज्जतनगर में पारिवारिक पंचायत के दौरान सोमवार रात अफसर खान नामक युवक ने अपनी सास आसमा और साले आदिल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी. जबकि पत्नी सैमा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी अफसर को मुठभेड़ के बाद मार गिराया. जिसके बाद पत्नी सैमा ने राहत की सांस ली है.

सैमा ने अस्पताल में कहा कि मेरा पति हैवान था, वह जिंदा रहता तो आज नहीं तो कल मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मार डालता. कई बार धमकी दे चुका था कि तेरा पूरा वंश खत्म कर दूंगा. उसने पुलिस को धन्यवाद दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि सोमवार रात (16 मार्च) को रहेपुरा चौधरी गांव में पारिवारिक पंचायत चल रही थी. अफसर खान और पत्नी सैमा के बीच 8-9 साल पुराना विवाद था. दोनों के दो बच्चे भी मौजूद थे. अफसर ने अचानक चाकू निकालकर पत्नी सैमा पर हमला आकार दिया, बीच-बचाव करने आई सास आसमा और साले आदिल पर अफसर ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और वहां से फरार हो गया. आसमा और आदिल की मौत हो गयी जबकि पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है.

इस जघन्य हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने अफसर को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाईं.

मंलगवार को मुठभेड़ में ढेर

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस अफसर की घेराबंदी कर रही थी. उसे घेर लिया गया और उससे समर्पण को कहा गया. इस बीच अफसर ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया. करीब 10 राउंड फायरिंग की, जबाबी कार्रवाई में पुलिस ने 7 राउंड फायर किए, जिसमें अफसर को चार गोलियां लगीं. जिसके बाद उसकी मौत हो गयी.

पत्नी ने ली राहत की सांस

अस्पताल में भर्ती पत्नी सैमा को जैसे ही पता चला कि उसका हैवान पति मारा गया तो उसने बेहद भावुक बयान दिया और पुलिस को धन्यवाद दिया. उसने कहा कि अगर वो ज़िंदा रहता तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मार देता. अब मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूं. फिलहाल अभी उसकी हालत नाजुक ही बनी हुई है.