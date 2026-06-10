UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब बनारस में सियासी जमघट शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की. वह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे .

इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसकी चर्चा लखनऊ तक है .उनका कहना है कि संगठन ही चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद संगठन ही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी. पंकज चौधरी के बयान से एक बात स्पष्ट हो गयी है कि टिकटों का वितरण बिना संगठन की सहमती के नहीं होगा.

'संगठन तय करता है सरकार कैसे बनेगी'

वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सरकार से ऊपर संगठन को बताया है. उनका कहना है कि संगठन ही चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद संगठन ही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार में किसकी क्या भूमिका रहेगी. इसका सीधा मतलब है सब कुछ संगठन ही तय करता है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संगठन आधारित पार्टी है.

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राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जोड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि दो नवयुवक नॉरेटिव सेट करके जनता को बहकने में कामयाब हो गए थे लेकिन 2024 के बाद असलियत समझ में आ चुकी है .हरियाणा दिल्ली बंगाल बिहार सब में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है.

इंटरनल सर्वे के आधार पर टिकट तय होगा

पंकज चौधरी ने वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर स्पष्ट संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं की राय और पार्टी द्वारा इंटरनल सर्वे के आधार पर ही विधानसभा चुनाव में सीटों पर टिकट सुनिश्चित किया जाएगा. ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के वाराणसी दौरे के बाद जनपद में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है.

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