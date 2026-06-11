ऐसी फुर्ती कहीं नहीं देखी होगी! महिला टी20 वर्ल्ड कप की ये हैं 5 बेस्ट विकेटकीपर

क्रिकेट के खेल में विकेटकीपर की भूमिका बहुत अहम होती है, जो सिर्फ गेंद को पकड़कर वापस बॉलर तक पहुंचाने का ही काम नहीं करते. इतिहास ऐसे कई मुकाबलों का गवाह रहा है, जिसमें विकेटकीपर ने अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया. आइए, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की 5 सबसे सफल विकेटकीपर्स के बारे में जानते हैं.

एलिसा हीली: ऑस्ट्रेलिया की यह दिग्गज महिला क्रिकेटर इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं. हीली ने साल 2010 से 2024 के बीच कुल 42 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले, जिसमें 32 शिकार किए. इस दौरान उन्होंने 15 खिलाड़ियों को कैच आउट किया, जबकि 17 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया. एलिसा हीली ने अपने शानदार करियर में रिकॉर्ड 6 विमेंस टी20 विश्व कप खिताब (2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023) जीते हैं.

तानिया भाटिया: भारतीय खिलाड़ी ने साल 2018 से 2020 के बीच 10 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले, जिसमें बतौर विकेटकीपर कुल 21 शिकार किए. इनमें 13 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया, जबकि 8 बल्लेबाजों के कैच लपके.

तृषा चेट्टी: तानिया भाटिया के साथ साउथ अफ्रीका की तृषा चेट्टी इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं. तृषा ने साल 2009 से 2020 के बीच 23 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले, जिसमें 21 बार विकेट के पीछे से खिलाड़ियों को आउट किया. इस दौरान तृषा ने 9 कैच लपके और 12 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया.

रेचल प्रीस्ट: न्यूजीलैंड की इस खिलाड़ी ने बतौर विकेटकीपर साल 2009 से 2020 के बीच 24 टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में 20 शिकार किए. इस दौरान 6 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया, जबकि 14 बल्लेबाजों के कैच लपके.

सारा टेलर: साल 2009 से 2016 के बीच इंग्लैंड की इस दिग्गज खिलाड़ी ने विकेटकीपर के तौर पर 20 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा. इस दौरान 12 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया, जबकि 8 खिलाड़ियों के कैच लपके. सारा टेलर टी20 विश्व कप 2009 जीतने वाली इंग्लिश टीम का हिस्सा रही हैं.