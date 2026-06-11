क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओपनएआई अपने आईपीओ लाने की भी तैयारी में है।

Personal AGI: एआई तेजी से बदल रही है और इसी के साथ इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यूजर्स और यहां तक कि कंपनियां भी अपने बढ़ते टोकन बिल से परेशान हैं. इसी बीच ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI का कहना है कि वह एआई को सस्ता और यूज करने में आसान बनाना चाहती है. कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि OpenAI अब तीसरी स्टेज में पहुंच रही है, जहां उसका फोकस एआई को किफायती और एक्सेसिबल बनाना होगा. अब न सिर्फ स्मार्टर एआई सिस्टम तैयार होंगे, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे, जिन्हें लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें.

बिजली की तरह एआई के कमर्शियलाइजेशन की तैयारी

सैम ऑल्टमैन ने कंपनी के चीफ साइंटिस्ट Jakub Pachocki के साथ मिलकर लिखे ब्लॉग में एआई के संभावित असर को बिजली के कमर्शियलाइजेशन के कंपेयर किया है. उन्होंने कहा कि जैसे बिजली हर जगह उपलब्ध है और इसने लोगों के जीवन को बदल दिया है, वैसे ही OpenAI का मानना है कि एआई भी किफायती, सेफ, पर्याप्त और हर आदमी और कंपनी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके. कंपनी ने पहले फेज में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलीजेंस (AGI) पर रिसर्च की. दूसरे फेज में रिसर्च को ChatGPT जैसे प्रोडक्ट के जरिए दुनिया तक पहुंचाया गया. अब तीसरे फेज में AGI को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल करवाने की तैयारी है. इसे सिर्फ कंपनियों और सरकारों तक सीमित नहीं रखा जाएगा.

एआई को लेकर क्या है कंपनी की प्लानिंग?

OpenAI का मानना है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू बनकर नहीं रहनी चाहिए बल्कि यह रियल-वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सुलझाने लायक होनी चाहिए. अब पावरफुल एआई सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं है बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल टूल्स में बदलना चुनौतीपूर्ण है. साथ ही ऑल्टमैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि एआई सेफ और इंसानी कंट्रोल में रहनी चाहिए. कंपनी ऐसा भविष्य नहीं चाहती, जहां सारे काम ऑटोमैटिक हो जाएं बल्कि इसानों की इसमें अहम भूमिका होने की जरूरत है.

OpenAI के IPO पर हैं सबकी नजरें

OpenAI ने तीसरी स्टेज में पहुंचने की बात ऐसे समय कही है, जब वह IPO को लेकर तैयारी कर रही है. कंपनी ने IPO के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि इसी साल OpenAI लिस्टेड कंपनी बन जाएगी. दूसरी तरफ OpenAI की मुख्य राइवल कंपनी एंथ्रोपिक भी IPO लाने वाली है. कंपनी ने 965 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर फंड रेज किया है, जिससे यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एआई कंपनी बन गई है.

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