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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा

क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा

Personal AGI: OpenAI ने कहा कि वह अपनी तीसरी स्टेज में प्रवेश कर गई है. अब उसका फोकस एआई को किफायती और सबके लिए एक्सेसिबल बनाने पर है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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  • ओपनएआई अपने आईपीओ लाने की भी तैयारी में है।

Personal AGI: एआई तेजी से बदल रही है और इसी के साथ इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यूजर्स और यहां तक कि कंपनियां भी अपने बढ़ते टोकन बिल से परेशान हैं. इसी बीच ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI का कहना है कि वह एआई को सस्ता और यूज करने में आसान बनाना चाहती है. कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि OpenAI अब तीसरी स्टेज में पहुंच रही है, जहां उसका फोकस एआई को किफायती और एक्सेसिबल बनाना होगा. अब न सिर्फ स्मार्टर एआई सिस्टम तैयार होंगे, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे, जिन्हें लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें.

बिजली की तरह एआई के कमर्शियलाइजेशन की तैयारी

सैम ऑल्टमैन ने कंपनी के चीफ साइंटिस्ट Jakub Pachocki के साथ मिलकर लिखे ब्लॉग में एआई के संभावित असर को बिजली के कमर्शियलाइजेशन के कंपेयर किया है. उन्होंने कहा कि जैसे बिजली हर जगह उपलब्ध है और इसने लोगों के जीवन को बदल दिया है, वैसे ही OpenAI का मानना है कि एआई भी किफायती, सेफ, पर्याप्त और हर आदमी और कंपनी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके. कंपनी ने पहले फेज में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलीजेंस (AGI) पर रिसर्च की. दूसरे फेज में रिसर्च को ChatGPT जैसे प्रोडक्ट के जरिए दुनिया तक पहुंचाया गया. अब तीसरे फेज में AGI को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल करवाने की तैयारी है. इसे सिर्फ कंपनियों और सरकारों तक सीमित नहीं रखा जाएगा. 

एआई को लेकर क्या है कंपनी की प्लानिंग?

OpenAI का मानना है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू बनकर नहीं रहनी चाहिए बल्कि यह रियल-वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सुलझाने लायक होनी चाहिए. अब पावरफुल एआई सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं है बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल टूल्स में बदलना चुनौतीपूर्ण है. साथ ही ऑल्टमैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि एआई सेफ और इंसानी कंट्रोल में रहनी चाहिए. कंपनी ऐसा भविष्य नहीं चाहती, जहां सारे काम ऑटोमैटिक हो जाएं बल्कि इसानों की इसमें अहम भूमिका होने की जरूरत है.

OpenAI के IPO पर हैं सबकी नजरें

OpenAI ने तीसरी स्टेज में पहुंचने की बात ऐसे समय कही है, जब वह IPO को लेकर तैयारी कर रही है. कंपनी ने IPO के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि इसी साल OpenAI लिस्टेड कंपनी बन जाएगी. दूसरी तरफ OpenAI की मुख्य राइवल कंपनी एंथ्रोपिक भी IPO लाने वाली है. कंपनी ने 965 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर फंड रेज किया है, जिससे यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एआई कंपनी बन गई है.

ये भी पढ़ें- हैक होने की नहीं रहेगी टेंशन, ऐप्पल इंटेलीजेंस का नया AI फीचर अपने आप बदल देगा पासवर्ड

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 11 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence OpenAI TECH NEWS
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