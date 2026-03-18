भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी को जल्द ही नया सरकारी आवास मिलने वाला है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को मंत्री कपिल देव अग्रवाल का आवास अलॉट हुआ है. इस आवास के बगल में ही शिवपाल यादव का कार्यालय है.

सूत्रों के मुताबिक, पंकज चौधरी नवरात्रि के पर्व पर अपने नए आवास में शिफ्ट होंगे. वहीं, कपिल देव अग्रवाल विभूति खंड मंत्री आवास 25 नंबर में शिफ्ट होंगे.

चार महीने पहले अध्यक्ष बने पंकज चौधरी

पंकज चौधरी सात बार के लोकसभा सांसद हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी. उन्हें बीते साल 13 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बीजेपी संगठन की कमान सौंपी गई. वे यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने वाले इकलौते नेता थे. उस दौरान पंकज चौधरी ने कहा था कि पार्टी जो दायित्व देता है, उसपर निष्ठा से काम करना ही उनका कर्तव्य है.

गोरखपुर से पंकज चौधरी का गहरा नाता

पंकज जौधरी साल 1964 में गोरखपुर में जन्मे थे. उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली. उन्होंने साल 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के ररूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी. 1990 में वे बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य बने और उसी साल महापौर चुने गए.

सांसद पद के लिए लगी रही हार-जीत

पंकज चौधरी साल 1991 में महाराजगंज लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने. फिर साल 1996 और 1998 में फिर संसद पहुंचे. 1999 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2004 में वापसी करते हुए पंकज चौधरी को फिर सांसद बनाया गया. साल 2009 में एक बार फिर उन्हें पराजय मिली, लेकिन 2014 से वे लगातार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो रहे हैं.

पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़

पंकज चौधरी की बीजेपी संगठन में अच्छी पकड़ है. संघ के साथ भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं. पंकज चौधरी को संगठन और सरकार दोनों का अनुभवी नेता माना जाता है. साल 2021 से वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं.