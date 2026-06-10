Donald Trump Latest Statement on Iran: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से समझौते की डील करीब होने के अपने दावे को लेकर कई तरह के बातें तेहरान के खिलाफ की हैं. उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर साझा किए हैं. उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत पर कटाक्ष किया है.

ईरान की सेना पूरी तरह बर्बाद हो चुकी: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा की ईरान की सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. इसकी ज्यादातर सेना, जिसमें नौसेना और वायुसेना, अब बची ही नहीं है. वह पूरी तरह से हार चुके हैं. ईरान सिर्फ बातें करता है, कोई काम नहीं करता है.

मिडिल ईस्ट की दादागिरी करने वाला अब खत्म हो चुका: ट्रंप

ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की दादागिरी करने वाला अब खत्म हो चुका है. उन्होंने एक ऐसी डील पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया है, जो उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती थी. अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

ट्रंप ने दिया अल्लाह को किस बात का धन्यवाद

इसके अलावा समुद्र में अमेरिकी नाकेबंदी पर अमेरिका के प्रधानमंत्री ने मीडिया को भी कटघरे में लिया है. उन्होंने कहा है कि फेंक न्यूज मीडिया यह बताने से इनकार करता है कि यूएस नेवल नाकेबंदी कितनी असरदार है. यह समुद्री युद्ध के इतिहास की सबसे सफल नाकेबंदी है.

उन्होंने कहा कि जबतक हम न चाहें, कुछ बी अंदर बाहर नहीं जा सकता है. यह एक स्टील की दीवार है. ईरान को कोई व्यापार नहीं हो रहा है. वे अपनी सेना या किसी भी बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं. तेजी से एक फेल्ड यानी असफल देश बनते जा रहे हैं. बहुत सारा तेल निकल रहा है. अल्लाह की तारीफ हो.