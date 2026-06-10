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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक

रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक

रवीना टंडन ने हाल ही में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी संग फोटोज शेयर की हैं. तीनों को एक साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा जाएगा.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 Jun 2026 10:46 PM (IST)
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एक्ट्रेस रवीना टंडन और अक्षय कुमार की जोड़ी को फैंस 22 साल बाद पर्दे पर साथ देख पाएंगे. दोनों एक्टर्स को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा जाएगा. इस फिल्म में सुनील शेट्टी भी नजर आने वाले हैं. बुधवार को रवीना टंडन ने अक्षय और सुनील संग कुछ फोटोज शेयर की हैं और 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मोहरा' को याद किया. तीनों को उस फिल्म में साथ देखा गया था.

रवीना ने अक्षय कुमार-सुनील शेट्टी संग शेयर की फोटो
रवीना ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से बिहाइंड द सीन फोटोज शेयर की. फोटो में रवीना बीच में खड़ी हैं और अक्षय-सुनील साइड में खड़े हैं. रवीना ने दोनों एक्टर के हाथ पकड़े हुए हैं. उन्होंने फिल्म मोहरा के एक फोटो से इसे रीक्रिएट किया है.

रवीना ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'वेलकम टू द जंगल. वेलकम टू द फन एंड गोलमाल. सभी को कल के ट्रेलर लॉन्च के लिे ऑल द बेस्ट. मैं सभी को मिल करूंगी. लंदन से प्यार. ये पार्ट 2 का टाइटल हो सकता है.'

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रवीना के इस पोस्ट पर दिशा पाटनी ने कमेंट कर लिखा- हम आपको मिस करेंगे. प्लीज जल्दी वापस आइए. रवीना ने जो फोटोज शेयर की हैं, उनमें दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आ रही हैं.

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फिल्म में दिखएंगे ये स्टार्स

बता दें कि गुरुवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है. रवीना ने पोस्ट कर ये साफ कर दिया है कि वो ट्रेलर लॉन्च में नहीं होने वाली हैं. फैंस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. फिल्म 26 जून को रिलीज होगी. फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, तुषार कपूर, परेश रावल, जॉनी लीवर, राहुल देव,राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदसानी, कीकू शारदा जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 10 Jun 2026 10:46 PM (IST)
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