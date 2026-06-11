ग्रेटर नोएडा: निचले क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर चेतावनी, बाढ़ से नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News : निचले क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर चेतावनी, बाढ़ से नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा

Greater Noida News : निचले क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर चेतावनी, बाढ़ से नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा

Greater Noida News In Hindi: इस बार बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई शासन और प्रशान की तरफ से नहीं की जाएगी. इस आदेश के बाद यमुना किनारे रह रहे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में हर साल बाढ़ आने से बड़ा नुकसान होता है. बाढ़ की वजह डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण माना जा रहा है. स्कूल, फार्म हाउस, क्रेशर प्लांट, होट मिक्स प्लांट, कंक्रीट रेडी मिक्स प्लांट आदि का अवैध निर्माण होने से यमुना और हिंडन के पानी में अवरोध उत्पन्न होता है.
 
जिसकी वजह से बाढ़ आने से भारी धन और जनहानि होने की आंशका रहती है. इस बार बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई शासन और प्रशान की तरफ से नहीं की जाएगी. इसके बाद स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो गया है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित 

अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद के मुताबिक, हिंडन एवं यमुना नदी के डूब क्षेत्र में छजारसी, चोटपुर, यूसुफपुर, चकशाहबेरी, बहलोलपुर गढीचौखंडी, हैबतपुर, पर्थला खंजरपुर, सौरखा, अलावर्दीपुर, जलपुरा, कुलेसरा, इलाहबास, शहदरा, लखनावली, बेगमपुर, झटटा, बादौली, कोंडली बांगर, सफीपुर, चुहडपुर, मोमनाथल व अन्य डूब क्षेत्र की परिधि में आते है. यमुना नदी के बाए किनारे पर मोतीपुर, तिलवाड़ा, गढ़ी समस्तीपुर, बादौली खादर, कामबक्शपुर, गुलावली, मंगरौली, छपरौली, असदुल्लापुर और हरियाणा की तरफ औरंगाबाद, दलेलपुर, याकूतपुर भी डूब क्षेत्र में आते है.

यह भी पढ़ें: UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब

अवैध निर्माण बड़ा कारण 

उन्होंने बताया कि इस डूब क्षेत्र में बड़ी संख्या में भवन निर्माण और कंक्रीट रेडी मिक्स जैसे अन्य गतिविधियां की जा रही है. अवैध निर्माण की वजह से नदी के पानी के सामने अवरोध पैदा होने से बाढ़ की स्थिति बनती है. अवैध निर्माण और बड़ी संख्या में घर बनने की वजह से बाढ़ के समय सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और शासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं हो सकेगा. एनजीटी ने भी इस क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगाई हुई है.

उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के कारण बाढ से होने वाले की नुकसान की भरपाई शासन द्वारा नहीं की जाएगी. साथ ही बाढ सुरक्षा कार्य नहीं कराए जाएंगे. अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माण करने वालों से वसूली जाएगी. सिचाई विभाग ने समय रहते अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए है. ऐसा न करने पर विभाग अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइ्र करेगा.

यह भी पढ़ें: सयानी घोष से शत्रुघ्न सिन्हा तक, TMC के बागी सांसदों पर इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'ये लोग...'

Published at : 11 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News : निचले क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर चेतावनी, बाढ़ से नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा
ग्रेटर नोएडा: निचले क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर चेतावनी, बाढ़ से नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश
यूपी में स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के विकास में पीएम मोदी के सारथी बने CM योगी, डबल इंजन सरकार ने बनाया प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन
यूपी के विकास में पीएम मोदी के सारथी बने CM योगी, डबल इंजन सरकार ने बनाया प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें जिलेवार सूची
यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें जिलेवार सूची
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज
दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
विश्व
अगर समझौता नहीं हुआ तो जोरदार हमला किया..., आखिर क्यों आगबबूला हुए ट्रंप? ईरान को फिर दी धमकी
अगर समझौता नहीं हुआ तो जोरदार हमला किया..., आखिर क्यों आगबबूला हुए ट्रंप? ईरान को फिर दी धमकी
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
शिक्षा
IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत
IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget