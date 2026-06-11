Video: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
बेंगलुरु में एक बेटे ने अपने माता-पिता को Microsoft ऑफिस घुमाकर वो पल जी लिया, जिसका सपना हर कोई देखता है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया और ‘असली सफलता’ की नई परिभाषा दे दी.
जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे माता-पिता के लिए भी सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने माता-पिता को अपने ऑफिस घुमाता नजर आता है. Microsoft के ऑफिस में अपने माता-पिता को ले जाकर उसने जो पल जिया, उसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया. यह वीडियो सिर्फ एक टूर नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और सपनों के सच होने की कहानी बन गया.
माता-पिता को ऑफिस घुमाते दिखा बेटा
वीडियो को बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल तरुण खंडागरे ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें वह अपने माता-पिता को ऑफिस के अलग-अलग हिस्सों में ले जाते हुए नजर आते हैं. उनके माता-पिता के चेहरे पर खुशी और जिज्ञासा साफ दिखाई देती है, जैसे वे अपने बेटे की दुनिया को पहली बार करीब से देख रहे हों.
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छोटा सपना, बड़ा एहसास
वीडियो में एक लाइन भी लिखी नजर आती है “हर लड़के का सपना होता है कि वह अपनी कामयाबी अपने माता-पिता को दिखाए.” यही बात इस पूरे वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा बन जाती है. यह पल सिर्फ तरुण के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खास है जो अपने माता-पिता को अपनी मेहनत का फल दिखाना चाहते हैं.
सोशल मीडिया पर छा गया वीडियो
जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खूब पसंद किया. कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो उन्हें अपने सपनों की याद दिलाता है. कुछ लोगों ने इसे जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक बताया, जहां आप अपने माता-पिता को अपनी सफलता का हिस्सा बनाते हैं.
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यूजर्स के रिएक्शन
कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्यार बरसाया. एक यूजर ने लिखा, “आपके माता-पिता को आप पर गर्व होगा.” वहीं दूसरे ने कहा, “दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग यही होती है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “प्राउड मोमेंट भाई.” इस तरह यह वीडियो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल कहानी बन गया, जिसने हर किसी के दिल को छू लिया.
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