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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक

Video: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक

बेंगलुरु में एक बेटे ने अपने माता-पिता को Microsoft ऑफिस घुमाकर वो पल जी लिया, जिसका सपना हर कोई देखता है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया और ‘असली सफलता’ की नई परिभाषा दे दी.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 11 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे माता-पिता के लिए भी सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने माता-पिता को अपने ऑफिस घुमाता नजर आता है. Microsoft के ऑफिस में अपने माता-पिता को ले जाकर उसने जो पल जिया, उसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया. यह वीडियो सिर्फ एक टूर नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और सपनों के सच होने की कहानी बन गया.

माता-पिता को ऑफिस घुमाते दिखा बेटा

वीडियो को बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल तरुण खंडागरे ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें वह अपने माता-पिता को ऑफिस के अलग-अलग हिस्सों में ले जाते हुए नजर आते हैं. उनके माता-पिता के चेहरे पर खुशी और जिज्ञासा साफ दिखाई देती है, जैसे वे अपने बेटे की दुनिया को पहली बार करीब से देख रहे हों.

 
 
 
 
 
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छोटा सपना, बड़ा एहसास

वीडियो में एक लाइन भी लिखी नजर आती है “हर लड़के का सपना होता है कि वह अपनी कामयाबी अपने माता-पिता को दिखाए.” यही बात इस पूरे वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा बन जाती है. यह पल सिर्फ तरुण के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खास है जो अपने माता-पिता को अपनी मेहनत का फल दिखाना चाहते हैं.

सोशल मीडिया पर छा गया वीडियो

जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खूब पसंद किया. कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो उन्हें अपने सपनों की याद दिलाता है. कुछ लोगों ने इसे जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक बताया, जहां आप अपने माता-पिता को अपनी सफलता का हिस्सा बनाते हैं.

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यूजर्स के रिएक्शन

कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्यार बरसाया. एक यूजर ने लिखा, “आपके माता-पिता को आप पर गर्व होगा.” वहीं दूसरे ने कहा, “दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग यही होती है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “प्राउड मोमेंट भाई.” इस तरह यह वीडियो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल कहानी बन गया, जिसने हर किसी के दिल को छू लिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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