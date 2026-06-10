अगर समझौता नहीं हुआ तो जोरदार हमला किया..., आखिर क्यों आगबबूला हुए ट्रंप? ईरान को फिर दी धमकी

Donald Trump Attack Threat to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते के कयासों के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ, तो बुधवार को ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका सेना जल्द ही फिर से हमले शुरू कर सकी है. यह बयान उनकी पहले की चेतावनी का हिस्सा था. इसमें उन्होंने कहा था कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत में बहुत ज्यादा समय ले रहा है. तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी.

ट्रंप ने इससे पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि ईरान सिर्फ बातें करता है. कोई काम नहीं करता. उन्होंने एक ऐसे समझौते पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया, जो उनके बहुत अच्छा होता है. अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.

ट्रंप बोले- हम उनपर हमला करने जा रहे

ट्रंप ने कहा है कि हम उनपर हमला करने जा रहे हैं. बहुत जोरदार हमला करेंगे. हमने कल उनपर जोरदार हमला किया था. आज भी हम उनपर जोरदार हमला करेंगे.

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इधर, ईरान ने कूटनीति पर फिर से विचार करने का संकेत दिया है. ईरान ने कहा कि रातभर हुई जवाबी कार्रवाई के बाद वॉशिंगटन के साथ कूटनीतिक बातची पर फिर से विचार करेगा. ईरान जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है. इससे संघर्ष वाले इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईऱान ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का बदला बताया गया है.

ईरान को लेकर बड़ा खुलासा कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने किया बड़ा खुलासा कहा हम लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं, जिसके बारे में मैं आज पहली बार बता रहा हूं, हम लगातार लाखों बैरल तेल निकालते रहे हैं. हर रात हम तेल निकालते थे. लेकिन अब मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि ईरान को भी इसका पता चल गया है. अब जब उन्हें पता चल ही गया है, तो मैं आपको बता सकता हूं. मेरे लिए यह बताना बहुत मुश्किल था. मैं बहुत बेताबी से यह बताना चाहता था, लेकिन मैं इस काम को खराब नहीं करना चाहता था. लाखों बैरल तेल निकाला गया है. इसीलिए इसकी कीमत $250 के बजाय $85-90 प्रति बैरल है.

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