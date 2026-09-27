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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में बारिश-तेज हवा का कहर, 217 पेड़ गिरे, 3 लोगों की मौत

बाराबंकी में बारिश-तेज हवा का कहर, 217 पेड़ गिरे, 3 लोगों की मौत

बाराबंकी में 25 और 26 सितंबर को तेज हवाओं और लगातार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.ल मौसम के कारण जिले में 3 लोगों की जनहानि हुई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 27 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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बाराबंकी में 25 और 26 सितंबर को तेज हवाओं और लगातार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रतिकूल मौसम के कारण जिले में 217 पेड़ गिर गए, 55 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 210 विद्युत पोल प्रभावित हुए और 5 पशुहानि की सूचना दर्ज की गई. इस दौरान 3 लोगों की जनहानि हुई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं. प्रशासन के अनुसार जनहानि की घटनाएं रामसनेहीघाट, रामनगर और फतेहपुर तहसील में एक-एक हुई हैं.

217 पेड़ गिरे, सभी रास्तों से हटाए गए

तेज हवाओं और बारिश के कारण जिले के कई ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेड़ सड़कों पर गिर गए थे, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. प्रशासन के मुताबिक संबंधित विभागों और स्थानीय टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरे सभी 217 पेड़ों को मार्गों से हटवा दिया, जिसके बाद आवागमन सुचारु कराया गया.

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प्रतिकूल मौसम के चलते जिले में 55 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है. प्रशासन का कहना है कि जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति का सर्वे पूरा कर लिया गया है. प्रभावित परिवारों को नियमानुसार अहैतुक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया संबंधित तहसीलों में चल रही है.

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210 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त

तेज हवाओं ने विद्युत व्यवस्था को भी प्रभावित किया. जिले में 210 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने के साथ कई स्थानों पर बिजली की लाइनें भी प्रभावित हुई हैं. विद्युत विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्य में जुटी हैं और प्रशासन के अनुसार विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए काम युद्धस्तर पर जारी है.

लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का भी आकलन कराया जाएगा. जिला प्रशासन ने राजस्व एवं कृषि विभाग की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में स्थलीय सर्वे करने के निर्देश दिए हैं. सर्वे के दौरान फसल क्षति का नियमानुसार आकलन और अभिलेखीकरण किया जाएगा, ताकि पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमन्य सहायता या लाभ उपलब्ध कराया जा सके.

प्रशासन की अपील—टूटे तार और क्षतिग्रस्त पोल से रहें दूर

जिला प्रशासन ने लोगों से प्रतिकूल मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है. प्रशासन ने खास तौर पर क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों और टूटे बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन को तत्काल सूचना देने की अपील की गई है.

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष:

  • 05248-226017
  • 9454418880

प्रशासन के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और आवश्यक सेवाओं की बहाली का कार्य लगातार जारी है.

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Published at : 27 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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