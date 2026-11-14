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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'गिरफ्तारी नहीं, अपहरण था', अभिनेत्री उर्मिला सनावर का उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप

'गिरफ्तारी नहीं, अपहरण था', अभिनेत्री उर्मिला सनावर का उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का मुद्दा उठाकर सुर्खियों में आईं अभिनेत्री उर्मिला सनावर शनिवार को जेल से बाहर आने के बाद सहारनपुर पहुंची. उन्होने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 14 Nov 2026 08:57 PM (IST)
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उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का मुद्दा उठाकर सुर्खियों में आईं अभिनेत्री उर्मिला सनावर शनिवार को जेल से बाहर आने के बाद सहारनपुर स्थित अपने घर पहुंचीं. घर लौटते ही उन्होंने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी गिरफ्तारी को कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि अपहरण करार दिया.

अभिनेत्री उर्मिला सनावर का कहना है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके नहीं, बल्कि जबरन उठाकर सहारनपुर से ले गई. उन्होंने इसे फिल्मी अंदाज में की गई कार्रवाई बताया और कहा कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. उर्मिला के अनुसार, पुलिस उनकी आपराधिक छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके घर पहुंचने से पहले आसपास के मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे बंद करा चुकी थी. इसके बाद उनके घर के कैमरों का डीवीआर निकाल लिया गया मोबाइल फोन ले लिए गए और उनका डेटा डिलीट कर दिया गया.

जेल में इंजेक्शन का दावा

उन्होंने जेल में इंजेक्शन लगाए जाने को लेकर लगाया. उर्मिला के अनुसार, गिरफ्तारी के समय उन्हें बुखार था, जेल में इंजेक्शन भी लगाए गए लेकिन यह नहीं बताया गया कि वे किस दवा के थे. उनका कहना है कि इसके बाद से उनकी याददाश्त कमजोर हुई है और हाथ पैर कांपते हैं. उन्होंने चिंता जताई कि उनके शरीर में आए इन बदलावों का कारण क्या है हालांकि उनके इस दावे की अब तक कोई स्वतंत्र चिकित्सकीय पुष्टि सामने नहीं आई है.

क्या है पूरा मामला

उर्मिला सनावर को 25 अक्टूबर 2026 को हरिद्वार पुलिस ने सहारनपुर के गोविंदनगर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की शिकायत पर रानीपुर थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई थी.

शिकायत में आरोप है कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणियां कीं, परिवार की छवि खराब की, रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाया और पांच करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी. यह भी आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उन्होंने परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी.

गिरफ्तारी के बाद उन्हें उसी रात अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार शिकायत के आधार पर ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तारी की गई थी.

नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को सहमति

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उर्मिला ने कहा कि वे नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए स्वेच्छा से सहमति दे चुकी हैं. उनके अनुसार, तारीख पर उनके बयान दर्ज हुए और उसके बाद उन्होंने टेस्ट के लिए हामी भरी उनका कहना है कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया.

उर्मिला के अनुसार, ये परीक्षण गुजरात के गांधीनगर में होंगे और वे मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई लोगों से जुड़ी बातें हैं, जो टेस्ट के दौरान सामने आ सकती हैं. यह भी कहा कि वे अपनी ओर से कई जानकारियां भी सार्वजनिक करेंगी.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Ankita Bhandari Murder Case UTTARAKHAND NEWS Urmila Sanawar
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