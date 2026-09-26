रामपुर में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में एक बार बारिश का दौर देखने को मिला है. रामपुर जनपद में रात से लगातार हो रही झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. हालांकि, तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खोल दी.

रामपुर में लगातार बारिश के कारण कई प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बन गई. एआरटीओ रोड समेत शहर के कई इलाकों में सड़कों पर बरसात का पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा.

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निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी

तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लगातार हो रही बारिश से सड़क किनारे और निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं, जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा.

बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील

मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद जिला प्रशासन भी सतर्क है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम खराब होने की स्थिति में बेवजह घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थान पर रहें. साथ ही लोगों से बारिश और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है.

शहर में जल निकासी व्यवस्था की खुली पोल

बारिश के बीच शहर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. अब देखना होगा कि बारिश के बाद जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं.

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